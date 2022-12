YouTube тестує чергу відтворення відео на iOS та Android

Сервіс YouTube розпочав тестування системи черг у мобільних додатках для iOS та Android. Ця функція була доступна у вебверсії сервісу багато років, а тепер з’являється і на мобільних пристроях.

Після активації функції черг користувачі матимуть доступ до нової кнопки «Play last in queue». Її можна викликати через меню у вигляді трьох вертикальних точок, що з’являється на мініатюрах відео. Після натискання на кнопку відео буде додано до кінця черги відтворення. Якщо у цей момент користувач не дивиться відео, буде створено нову чергу. Після закінчення перегляду поточного ролика застосунок почне відтворення наступного відео в черзі та продовжуватиме відтворення, доки черга не закінчиться. Користувач може змінити порядок відео у черзі або видалити деякі з них. Після закриття програвача або виходу із застосунку, черга відтворення буде видалена. Застосунок виведе відповідне повідомлення про це.

Поки що функція черг відтворення доступна для тестування передплатникам YouTube Premium. Під час запуску застосунку демонструється відповідне спливаюче вікно з повідомленням. Якщо повідомлення не з’явилося, передплатники Premium можуть активувати функцію вручну, натиснувши на зображення свого профілю у верхньому правому куті та перейшовши до меню налаштувань. Тут у розділі Try new features потрібно знайти опцію Queue та натиснути кнопку Try it out. Тестування цієї функції триватиме до 28 січня.

Джерело: The Verge