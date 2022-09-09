YouTube запустив окремий програвач без реклами та рекомендацій — суто для освітніх проєктів

YouTube презентував кілька нових функцій для авторів та організацій, які використовують платформу для поширення освітнього контенту. Серед них — вбудований програвач для освітніх проєктів, ключовою особливістю якого є повна відсутність будь-якої реклами, а також зовнішніх посилань та рекомендацій, що можуть відвертати увагу від навчання.

Алгоритми, які відповідають за рекомендації YouTube, це окрема болюча тема, особливо для українців. Працюють вони, м’яко кажучи, недобре — і час від часу трапляються різні курйози та скандали через неефективну політику в частині боротьби з деструктивним контентом та дезінформацією. Так, розробники YouTube докладають немалих зусиль, щоб покращити рекомендації, проте наразі алгоритми дуже часто не справляються.

Повертаючись до новини, спеціальний програвач YouTube без реклами та рекомендацій спершу стане доступним для обраних партнерів, зокрема освітніх технологічних компаній. В офіційному блозі згадуються EDpuzzle, Google Classroom, Purdue University та Purdue Global.

YouTube також анонсував нові інструменти монетизації для авторів, які створюють навчальний контент на платформі. Починаючи з наступного року, окремі автори зможуть створювати безплатні або платні «курси» зі списками відтворення. Якщо глядач придбає курс, він зможе переглядати контент без реклами та відтворювати відео у фоновому режимі. Спочатку в бета-версії такі відеокурси з’являться в США та Південній Кореї.

Ще одна нова можливість — функція вікторини, яка стане частиною вкладки «Спільнота» на каналі з освітнім контентом. Її бета-тестування почнеться найближчими місяцями, а запуск функції заплановано на 2023 рік.

За останні кілька років YouTube запустив низку ініціатив та функцій в межах розвитку освітньої складової платформи як-от освітні плейлисти Learning Playlists та фонд у розмірі $20 млн для авторів, які створюють освітні відео та списки відтворення без рекомендацій на такі теми, як математика, наука та музика.