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YouTube представил образовательные плейлисты Learning Playlists, в которых не будет отвлекающих рекомендаций. Об этом говорится в блоге компании.

Новая функция предложит пользователям видеокурсы по различным дисциплинам: от математики и программирования до философии, музыки и языкознания. Видео в плейлистах будут разбиты по разделам, посвященным ключевым понятиям курса, и упорядочены от простых к сложным.

В YouTube говорят, что в Learning Playlists будет попадать контент от доверенных партнеров сервиса. Кроме того, видеохостинг откажется от рекомендаций посторонних роликов во время просмотра образовательных плейлистов — так администрация платформы хочет помочь пользователям сосредоточиться на обучении.

Первые образовательные плейлисты создали Khan Academy, TED-Ed, Crash Course и Coding Train. Они уже доступны на канале YouTube Learning.

Напоследок отметим, что администрация YouTube углубила сотрудничество с создателями образовательного контента осенью прошлого года, когда был учрежден фонд Learning Fund размером $20 миллионов для инвестиций в подобные проекты.

Источник: The Verge