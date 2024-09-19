YouTube знайшов новий спосіб показувати рекламу — тепер і на паузі

Відеохостинг YouTube офіційно підтвердив широке впровадження реклами на екрані паузи для всіх рекламодавців після успішного тестового періоду.

Ідея показу реклами під час паузи не нова. Ще шість років тому з’явилися перші попередження про можливість такого формату реклами. Півтора року тому компанія Google, якій належить YouTube, анонсувала плани щодо впровадження цього типу реклами на своїй платформі.

Олува Фалодун, менеджерка з комунікацій YouTube, повідомила The Verge:

«Ми спостерігали позитивну реакцію як від рекламодавців, так і від глядачів, тому вирішили зробити рекламу на паузі доступною для всіх рекламодавців».

YouTube розпочав пілотний проєкт із реклами на паузі у 2023 році, залучивши обмежену кількість рекламодавців. У квітні цього року Філіп Шиндлер, головний бізнес-директор Google, розповів про успішність цього формату та його прибутковість для компанії.

Минулого тижня користувачі Reddit почали повідомляти про ширше розповсюдження реклами на паузі, про що згодом написало видання 9to5Google.

YouTube стверджує, що реклама на паузі покликана забезпечити «менш нав’язливий» досвід для користувачів. Однак компанія не повідомила, чи зменшиться частота показу звичайної реклами внаслідок цього нововведення. Варто зазначити, що YouTube вже експериментував з довшою, але менш частою рекламою, а у 2023 році впровадив рекламу, яку не можна пропустити.

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Джерело: The Verge