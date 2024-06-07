Ютуберу висунули звинувачення за стрільбу по Lamborghini феєрверками з вертольота

Американському відеоблогеру Алексу Чою (Alex Choi) висунули федеральні звинувачення після розміщення відео на YouTube, на якому дві жінки стріляють феєрверками з вертольота, націленого на Lamborghini. Блогер з майже 1 млн підписників зазвичай розміщує відео, присвячені автомобілям.

У червні 2023 року Чой найняв пілотів вертольотів та операторів безпілотників для фільмування «божевільного, бурхливого шоу феєрверків», де можна побачити двох жінок, які стріляють піротехнічними засобами у Lamborghini з борта вертольота.

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4 червня 2024 року проти Алекса Чоя відкрили кримінальну справу, висунули федеральне звинувачення та видали ордер на арешт за «розміщення вибухового або запального пристрою на літальному засобі». Хоча він особисто не знімав феєрверк, у скарзі на інцидент йдеться, що є ймовірні підстави вважати, що Чой скоїв злочин, оскільки він кілька разів зізнався на відео, що був ідейним організатором фільмування.

За слідами шин від Lamborghini, що дрейфував, слідчі встановили, що відео було знято на ділянці сухого озера Ель-Міраж у Каліфорнії, яка вважається федеральною власністю. FAA (Федеральне авіаційне управління США) позбавило ліцензії пілота гелікоптера — висота, на якій він летів та феєрверки створювали небезпеку.

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Джерело: Dexerto