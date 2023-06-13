YouTube знижує вимоги до монетизації контенту

YouTube оголосив про зниження кваліфікаційних вимог до участі в партнерській програмі та доступу до методів монетизації для авторів із відносно невеликою аудиторією: платного чату, чайових, членства в каналі та можливості покупок.

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Партнерська програма стане доступною після набору 500 передплатників – удвічі менше, ніж раніше. Потрібно 3000 годин перегляду (було 4000) або 3 млн переглядів Shorts (замість 10 млн). Спочатку нижчі вимоги стартують у США, Великій Британії, Канаді, Тайвані та Південній Кореї. Список необхідних умов зараз має такий вигляд:

Наявність 500 передплатників

3 публічні завантаження за останні 90 днів

3000 годин переглядів за останній рік або 3 млн переглядів Shorts за 90 днів

Автори, які подали заявку на участь та досягли необхідних умов, отримують доступ до партнерської програми та опцій «Дякую», «Суперчат» та «Суперстикери», а також інструментів передплати, таких як членство в каналах та можливості просувати товари за допомогою покупок YouTube.

Критерій завантаження трьох відео за 90 днів дещо дивний, оскільки у творців довгих відео може не знайтись матеріалу для декількох відео протягом такого періоду часу, попри мільйони переглядів.

YouTube також розширюють «Покупки» для більшої кількості авторів у США. Автори які вже беруть участь у партнерській програмі та мають понад 20 000 передплатників, зможуть відзначати товари у відеороликах і шортах та отримувати комісію.

Джерела: The Verge, TechCrunch