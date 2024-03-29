Понад чверть учасників партнерської програми YouTube отримують гроші від Shorts, але виплати незначні

Через рік після того, як сервіс YouTube увімкнув монетизацію для відео Shorts, дедалі більше авторів отримують гроші за цей формат. Понад чверть авторів у Партнерській програмі YouTube тепер заробляють гроші за допомогою YouTube Shorts. Враховуючи, що в цій програмі бере участь понад 3 млн авторів, це становить приблизно 750 тис. авторів Shorts.

Компанія не повідомляє, скільки саме вона виплатила творцям Shorts. Загалом за останні 3 роки вона заплатила авторам $70 млрд, основна частина яких припала на довгоформатний контент.

Останнім часом короткі відео стають все більш популярними. Кількість коротких відео, що завантажуються на YouTube, зросла на 50% у порівнянні з попереднім роком. Наразі відео Shorts нараховують в середньому понад 70 млрд щоденних переглядів від понад 2 млрд авторів на місяць. Ця функція вперше була запущена у 2020 році й з того часу стала більш інтегрованою з платформою. Попри таке зростання, Shorts усе ще не мають такого впливу та пристрасної бази, як у користувачів конкуруючої платформи TikTok.

Хоча масового переходу з TikTok на YouTube не спостерігалося, монетизація Shorts, схоже, спонукала більше користувачів YouTube експериментувати з новими можливостями.

Тодд Шерман, керівник продукту YouTube Shorts, вважає, що зв’язок Shorts із ширшою екосистемою YouTube дає цій функції перевагу перед конкурентами. На відміну від TikTok, користувачі YouTube можуть переходити від перегляду коротких відео автора до перегляду його довгих відео чи підписки на їхній канал — зазвичай це більш вигідні можливості для творців.

Вимоги YouTube для монетизації нижчі, ніж вимоги TikTok, що теоретично дає творцям більше можливостей заробляти гроші. Але деяким авторам досі важко отримувати дохід лише від коротких відео, ймовірно, через те, що такі відео отримують набагато нижчі виплати, ніж довгий контент YouTube. Натомість багато авторів бачать Shorts як спосіб залучити нових підписників на свій основний канал.

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«Shorts — це по суті реклама, яка дає мені кілька доларів замість того, щоб я взагалі щось платив», — написав один користувач Reddit на r/PartneredYouTube.

Наразі YouTube віддає авторам Shorts лише 45% доходу від реклами, а собі залишає 55%. Хоча з довгими відео ситуація протилежна. За словами компанії, це пов’язано з необхідністю платити за ліцензування музики в Shorts.

Показово, що більшість творців YouTube Shorts заробляють гроші через інші можливості YouTube. Майже 80% авторів, які отримали право на участь у Партнерській програмі YouTube через Shorts, отримують дохід завдяки довгим відео та фінансуванню шанувальників.

Джерело: The Verge

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