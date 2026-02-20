З 2025 року власники біткоїну почали змінюватися: приватних дедалі менше, інституцій — більше

Depositphotos

У 2025 році структура володіння біткоїном змістилася в бік великих гравців: компанії, фонди та уряди наростили запаси, тоді як приватні інвестори скоротили частку. За оцінкою River, частка приватних власників знизилася з 69,4 % у кінці 2024 року до 65,9 % у 2025 році ( приблизно 13,83 млн BTC).





За підсумками 2025 року компанії збільшили свої біткоїн-резерви на 489 тис. BTC, фонди та біржові ETF — на 205 тис. BTC, а уряди — на 135 тис. BTC. Водночас індивідуальні власники скоротили баланси на 696 тис. BTC, що повністю перекриває чистий приріст у корпоративному та державному сегментах. Станом на кінець року приватні власники контролюють близько 13,83 млн BTC (65,9 %), компанії — 1,30 млн BTC (6,2 %), фонди і ETF — 1,63 млн BTC (7,8 %), уряди — 306 тис. BTC (1,5 %). Окремо оцінюється 1,58 млн BTC як втрачені монети, ще близько 1,09 млн BTC залишаються не видобутими. Сукупна частка інституційних власників уже перевищує 13 % загальної пропозиції.

“Ще не так давно BTC був схожий на щойно побудоване місто. Але зараз для деяких інституційних інвесторів він перейшов від чисто спекулятивного активу до стратегічного розміщення. BTC колись нагадував велику, але порожню метрополію — начерк без жителів. З точки зору регулювання, інфраструктури та прийняття, це був більше план, ніж реальність. Інституції вже не ігнорують BTC у портфелях, і 94 % вірять у довгострокову цінність блокчейн‑технологій та цифрових активів”, — кажуть Anqi Dong та Altaf Kassam, керівники секторної стратегії та інвестиційної стратегії та досліджень у Європі.

Аналітики відзначають, що 2025 рік став переломним для структури володіння BTC: ринок переходить від домінування роздрібних інвесторів до моделі, де ключову роль відіграють корпорації, фонди та державні структури. Це підсилює тренд на інституціоналізацію біткоїна та зменшує вплив дрібних власників на загальну динаміку пропозиції. Додатково, у 2025 році понад 130 публічних компаній утримують значні обсяги BTC у казначействах, загальною вартістю близько $87 млрд, що становить приблизно 3,2 % від максимальної пропозиції BTC. Найбільша частка корпоративних резервів припадає на Strategy, яка володіє понад 713 500 BTC. Ці показники підтверджують, що інституційний попит і корпоративна акумуляція значно вплинули на ринок у 2025 році.

“Враховуючи поточні макроекономічні тенденції та рухи інвесторів у бік BTC як засобу безпеки, біткоїн має потенціал досягти $140 тис. цього року. Після пониження рейтингу Міністерства фінансів США інвестори все частіше розглядають BTC як безпечний актив. Потоки спотових ETF дають ключове розуміння ралі BTC від найнижчої точки після Liberation Day. Це ралі, що не базується на кредитному плечі, створює міцну основу для майбутньої динаміки ціни біткоїна та демонструє силу інституційного попиту”, — підсумовує Peter Chung, директор з досліджень Presto Research (Reuters).

Зростання частки інституційних власників пояснюється розвитком спотових біткоїн-ETF і регульованих продуктів, які дозволяють фондам та інвесторам опосередковано тримати BTC. Паралельно корпоративні казначейства дедалі частіше розглядають біткоїн як резервний актив у довгостроковій стратегії, купуючи його на тлі обмеженої ліквідності на біржах та OTC-ринках. Це створює нову структуру ринку, де великі гравці контролюють значну частину обсягу, а вплив дрібних власників зменшується, що може стабілізувати ліквідність і знизити волатильність у середньо- та довгостроковій перспективі.





Джерело: BitGet