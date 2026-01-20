Новини Крипто 20.01.2026 comment views icon

Біткоїн розпочав рік стабільно: аналітики обережно кажуть про старт бичачого ринку

Андрій Шадрін

Біткоїн розпочав рік стабільно: аналітики обережно кажуть про старт бичачого ринку
Біткоїн на початку 2026 року впевнено утримував рівень $92 тис. і впродовж торгів піднімався понад $97 тис. Дані ончейн-аналітики та поведінка інвесторів вказують, що рух ціни підтримується фундаментальними факторами, а не короткостроковими спекуляціями.

Вчорашнє та сьогоднішнє просідання до $90 тис. на тлі стурбованості щодо заяв Трампа про Гренландію і мита для Європи у рамках існуючого тренду не є показовим, впевнені аналітики. За оцінками CryptoQuant, зараз ключову роль відіграє структура пропозиції. Показник Value Days Destroyed, який відображає активність монет залежно від строку їх утримання, у січні 2026 року опустився до 0,53 — одного з найнижчих рівнів за всю історію спостережень. Це означає, що на ринок надходять переважно нещодавно придбані біткоїни, тоді як довгострокові власники утримують позиції й не створюють тиску продажів. Аналітики вважають таку модель характерною для фаз стійкого, “здорового” зростання.

Паралельно з цим змінюється розподіл активу між учасниками ринку. За період із 10 січня адреси з балансом від 10 до 10 тис. BTC сумарно наростили запаси більш ніж на 32 тис. BTC. Водночас роздрібні трейдери скоротили свої позиції приблизно на 150 BTC, що еквівалентно зменшенню балансів на 0,3%. Така асиметрія, коли великі гравці акумулюють актив на тлі продажів з боку менш досвідчених інвесторів, традиційно розглядається як передумова розвитку бичачого імпульсу.

Аналітики Santiment звертають увагу й на інформаційний фон. Попри оновлення цінових максимумів, настрої в соцмережах залишаються переважно негативними. Рівень страху, невизначеності та сумнівів досяг найвищих значень за останні 10 днів. Історично подібні періоди скепсису нерідко збігалися з подальшим продовженням зростання, оскільки значна частина ринку не вірить у стабільність руху.

“Це ідеальна конфігурація для початку бичачого ралі. Те, як довго воно продлиться, залежить від того, як довго роздрібні інвестори будуть сумніватися в сформованому мініраллі”, — підсумували в Santiment.

На цьому тлі окремі публічні фігури озвучують довгострокові орієнтири. Чанпен Чжао заявив, що вважає досягнення біткоїном рівня $200 тис. цілком очевидним сценарієм. Том Лі прогнозує, що біткоїн може досягти $250 тис. у 2026 році, якщо буде зламано класичний чотирирічний цикл. Інвестиційна компанія Ark Invest, зі свого боку, зберігає прогноз на 2030 рік у широкому діапазоні від $300 000 до $1,5 млн. У ведмежому сценарії компанія закладає ціну близько $300 000, у базовому — $710 000, а в бичачому — до $1,5 млн, пов’язуючи ці оцінки з інституціоналізацією ринку, припливом капіталу в крипто-ETF, зниженням волатильності та зміцненням ролі біткоїна як цифрового аналога золота.

Джерело: CryptoQuant

