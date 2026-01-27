Новини Крипто 27.01.2026 comment views icon

Прогноз від BlackRock на 2026 рік: розвиток інституційного біткоїну та інфраструктури ШІ

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Прогноз від BlackRock на 2026 рік: розвиток інституційного біткоїну та інфраструктури ШІ
Depositpohotos

BlackRock оприлюднила прогноз на 2026 рік, у якому виділила розвиток токенізації активів та масштабування інфраструктури для ШІ як ключові тенденції наступного року. Компанія також звертає увагу на зростання інституційного інтересу до біткоїну через біржові продукти.


Аналітики BlackRock кажуть, що ринок стейблкоїнів та токенізованих активів активно зростає, а обсяги транзакцій у стабільних монетах перевищують обсяги спотової торгівлі криптовалютами. Це свідчить про поступове зміщення акценту з чистого трейдингу на платежі та фінансові розрахунки. Експерти компанії виділяють Ethereum як основну мережу для токенізації: на неї припадає понад 65% всіх токенізованих активів, що дозволяє вважати її базовим інфраструктурним рівнем для подальшого розвитку цифрових фінансових продуктів.

Стейблкоїни у цьому контексті розглядаються як частковий випадок токенізації, де базовим активом виступає фіатна валюта. BlackRock прогнозує, що токенізація може розширюватися за рахунок інших класів активів, включно з облігаціями та товарами, що дозволить підвищити ліквідність і доступність фінансових інструментів для інституційних та роздрібних інвесторів.

Прогноз від BlackRock на 2026 рік: розвиток інституційного біткоїну та інфраструктури ШІ
Photo: BlackRock / iShares

Компанія також фіксує рекордний інтерес до біткоїну серед інституційних гравців. ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) залучив $70 млрд активів під управлінням за 341 торговий день, що стало новим рекордом для ринку. BlackRock підкреслює, що тематичні ідеї на кшталт криптоактивів та ШІ формують нову основу для портфелів, стаючи не просто трендом, а повноцінним інвестиційним сегментом.

Що стосується інфраструктури для штучного інтелекту, компанія відзначає, що бум ШІ перейшов із експериментальної стадії до масштабування. Головними обмеженнями для розвитку залишаються електроенергія, мережі передачі та дата-центри. За оцінками BlackRock, загальні інвестиції у ці напрямки, включно з енергетикою та дата-центрами, необхідні для масштабування штучного інтелекту, можуть перевищити $100 трлн до 2040 року. У 2025 році компанії у сфері ШІ залучили близько $150 млрд, а серед найбільших угод відзначено раунд OpenAI приблизно на $40 млрд.


Прогноз від BlackRock на 2026 рік: розвиток інституційного біткоїну та інфраструктури ШІ
Дані: BlackRock / iShares

Прогноз BlackRock демонструє, що крипторинок і технології штучного інтелекту стають взаємопов’язаними інвестиційними сегментами, де розвиток інфраструктури та токенізація активів виступають головними драйверами зростання.

Джерело: BlackRock

Популярні новини

arrow left
arrow right
WSJ встановила торговий автомат з ШІ в офісі — він придбав PS5, живу рибку, намагався замовити електрошокери та роздав все задарма
Розробник видалив гру зі Steam — нова дівчина переконала його, що ШІ це зло
Apple запускає передплату Creator Studio: 6 програм для творчості та ШІ за $13/місяць
ChatGPT заохочував агресивного сталкера, котрий переслідував 11 жінок
Google Translate пропонуватиме альтернативні варіанти перекладу
Служба доставки заблокувала кур’єра, який надіслав ШІ-фото дверей замість реального замовлення
ChatGPT зупинив жорстоке шахрайство: злочинець виманив у пенсіонерки $1 000 000 та збирався виманити ще стільки же
Coinbase оприлюднила список найбільш перспективних крипто-напрямків у 2026 році
У США випустили бойлер, який майнить біткоїн: ціна – $2 000
OpenAI запустила "захищений" розділ ChatGPT Health для медичних консультацій
Ринок смартфонів мертвий: в ASUS пояснили припинення виробництва
Перший погляд на Siri 2.0? В Gemini з'явився режим "Персональний інтелект", де ШІ знає про вас усе
Корея запустила урядову "Гру в кальмара" для розробників ШІ
Криптоентузіаст купив 100 смартфонів Solana Seeker і отримав $3,33 млн прибутку на аірдропі токену SKR
ЗМІ: Sony створює власну криптовалюту для оплати підписок та ігор PlayStation
AI Молодець! Київстар та Мінцифри дарують смартфон за назву до національного ШІ
OpenAI б'є на сполох, оскільки Google Gemini виявився кращим за ChatGPT — Сем Альтман закликає до покращень у листі
Новий рік, новий браузер: Opera One R3 має 9 кольорів для островів вкладок, динамічні теми зі звуком та ШІ
Триває нова фішингова атака на гаманець MetaMask
У цьому сезоні біткоїн ламає всі історичні цикли: аналітик Bloomberg не виключає падіння до $10 000
Luxor закуповує GPU, щоб підтримати перехід біткоїн-майнерів в сферу ШІ
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати