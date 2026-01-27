Прогноз від BlackRock на 2026 рік: розвиток інституційного біткоїну та інфраструктури ШІ

Depositpohotos

BlackRock оприлюднила прогноз на 2026 рік, у якому виділила розвиток токенізації активів та масштабування інфраструктури для ШІ як ключові тенденції наступного року. Компанія також звертає увагу на зростання інституційного інтересу до біткоїну через біржові продукти.





Аналітики BlackRock кажуть, що ринок стейблкоїнів та токенізованих активів активно зростає, а обсяги транзакцій у стабільних монетах перевищують обсяги спотової торгівлі криптовалютами. Це свідчить про поступове зміщення акценту з чистого трейдингу на платежі та фінансові розрахунки. Експерти компанії виділяють Ethereum як основну мережу для токенізації: на неї припадає понад 65% всіх токенізованих активів, що дозволяє вважати її базовим інфраструктурним рівнем для подальшого розвитку цифрових фінансових продуктів.

Стейблкоїни у цьому контексті розглядаються як частковий випадок токенізації, де базовим активом виступає фіатна валюта. BlackRock прогнозує, що токенізація може розширюватися за рахунок інших класів активів, включно з облігаціями та товарами, що дозволить підвищити ліквідність і доступність фінансових інструментів для інституційних та роздрібних інвесторів.

Компанія також фіксує рекордний інтерес до біткоїну серед інституційних гравців. ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) залучив $70 млрд активів під управлінням за 341 торговий день, що стало новим рекордом для ринку. BlackRock підкреслює, що тематичні ідеї на кшталт криптоактивів та ШІ формують нову основу для портфелів, стаючи не просто трендом, а повноцінним інвестиційним сегментом.

Що стосується інфраструктури для штучного інтелекту, компанія відзначає, що бум ШІ перейшов із експериментальної стадії до масштабування. Головними обмеженнями для розвитку залишаються електроенергія, мережі передачі та дата-центри. За оцінками BlackRock, загальні інвестиції у ці напрямки, включно з енергетикою та дата-центрами, необхідні для масштабування штучного інтелекту, можуть перевищити $100 трлн до 2040 року. У 2025 році компанії у сфері ШІ залучили близько $150 млрд, а серед найбільших угод відзначено раунд OpenAI приблизно на $40 млрд.





Прогноз BlackRock демонструє, що крипторинок і технології штучного інтелекту стають взаємопов’язаними інвестиційними сегментами, де розвиток інфраструктури та токенізація активів виступають головними драйверами зростання.

