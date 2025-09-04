Новини Кіно 04.09.2025 comment views icon

"Людина майбутнього": Джеймс Ганн анонсував "Супермен 2" з Девідом Коренсветом

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

"Людина майбутнього": Джеймс Ганн анонсував "Супермен 2" з Девідом Коренсветом
Кадри з фільму "Супермен" / DC, Warner Bros.

Сиквел “Супермена” з Девідом Коренсветом буде! Джеймс Ганн з DC оголосив офіційну назву, дату релізу і натякнув на додатковий акторський склад.

Фільм Man of Tomorrow (відповідно до назви нової “Супердівчини”) вийде в кінотеатрах 9 липня 2027 року. У дописі з анонсом Ганн поділився зображенням художника Джима Лі, де супергерой позує зі своїм запеклим суперником Лексом Лютором.

Цілком очікувано, що до фільму приєднається і Ніколас Голт. Однак, зважаючи на культові зелено-фіолетові обладунки персонажа і мирне перебування на зображенні з Суперменом, є припущення, що Лютор об’єднається з персонажем Коренсвета, щоб протистояти ще більшій загрозі. Питання в тому, хто нею стане?

Обидва актори опублікували на своїх сторінках подібні зображення, але Голт додав творіння Мітча Герадса, який показав Супермена і Лютора в бою. Очевидно, конфлікт не завершений до кінця. Ізабела Мерсед також підтвердила в соцмережах, що повернеться до ролі Дівчини-Яструба.

Ніколас Голт і Девід Коренсвет у фільмі «Супермен» / DC, Warner Bros.
Ніколас Голт і Девід Коренсвет у фільмі “Супермен” / DC, Warner Bros.

Цьогорічний “Супермен” заробив в прокаті $600 млн. Наразі у фільму 83% від критиків та 90% від глядачів на Rotten Tomatoes, тож сиквел здається цілком виправданим.

Виробництво мають розпочати наступного року. Раніше Ганн повідомив THR, що завершив “60-сторінкову роботу з діалогами”, яку тепер просто потрібно перетворити на сценарій.

Серед інших нових проєктів DC: “Супердівчина” з Мілі Алкок, яка вийде в кінотеатрах 26 червня 2026 року, а також “Глиняне обличчя”, знімання якого розпочались днями.

Життя після “Супермена”: DC запланувала майже 20 фільмів та серіалів на найближчі роки (перелік і дати виходу)

