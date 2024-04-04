«Супердівчина» від режисера «Круелли» — DC веде перемовини з Крейгом Ґіллеспі

Головну роль у майбутньому супергеройському фільмі DC зіграє Міллі Алкок, відома за серіалом «Дім дракона», а режисерську роль може взяти на себе Крейг Ґіллеспі, який працював над «Круеллою» з Еммою Стоун.

За даними Deadline, DC нині веде перемовини з Ґіллеспі щодо режисерування майбутньої «Супердівчини». Він у першу чергу відомий роботою над спортивною комедією «Я, Тоня» та кримінальним драмеді «Круелла».

Фільм з попередньою назвою «Supergirl: Woman of Tomorrow» засновуватиметься на однойменних коміксах DC від Тома Кінга та Білкіс Евелі. Відомо, що сценарій доручили написати Ані Ногейрі («Щоденники вампіра»), а головну роль відвели Міллі Алкок («Дім дракона»).

Знімання розпочнуть наприкінці 2024 року — після завершення знімань іншого супергеройського фільму Джеймса Ґанна «Супермен», які стартували 29 лютого. Генрі Кавілла у ролі Супермена на екрані замінить Девід Коренсвет, роль Лоїс Лейн відвели Рейчел Броснаген, яка отримала премії «Еммі» та «Золотий глобус» за «Дивовижну місис Мейзел». Ніколас Голт («Меню» та «Ренфілд»), який також претендував на роль Кларка Кента, зіграє лиходія Лекса Лютора. Також, ймовірно, що Міллі Алкок у якості Супердівчини вперше з’явиться саме у «Супермені».

У коміксах Супердівчина (також відома як Кара Зор-Ел) є двоюрідною сестрою Супермена. На екрані в останні роки персонажа втілювали Мелісса Бенойст у серіалі CBS і CW «Супердівчина» (який тривав шість сезонів) і Саша Калле в повнометражному фільмі 2023 року «Флеш».

Як зазначає Variety, у новій ітерації DC Супердівчина подорожує галактикою, щоб відсвяткувати свій 21-й день народження разом зі своєю суперсобакою. По дорозі вона зустрічає молоду жінку на ім’я Руті та вирішує піти «шляхом смертельної помсти».