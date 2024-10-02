Новини Крипто 02.10.2024 о 17:57 comment views icon

З початку вересня кількість атак на криптовалютні платформи зросла вдвічі: дослідження

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Тетяна Нечет

Автор новин

З початку вересня кількість атак на криптовалютні платформи зросла вдвічі: дослідження

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За даними звіту компанії з кібербезпеки CertiK, у вересні 2024 року кількість хакерських атак на криптоплатформи виявилась вдвічі більшою у порівнянні з попереднім місяцем. У результаті експлойтів, зламів та шахрайства користувачі втратили $161,1 млн, з яких вдалось повернути лише $2,1 млн.

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Крім того, третій квартал 2024 року показав зменшення кількості кібератак на криптовалютні платформи, але суттєве збільшення загальної суми викрадених активів. За даними CertiK від 1 жовтня, фінансові втрати зросли приблизно на 9,5%, досягнувши $753 млн. Загалом сталось 155 інцидентів.

Найбільших втрат зазнала мережа Ethereum, на яку проведено 86 атак, шахрайств та експлойтів, що призвело до втрат на суму понад $387 млн.

Загалом за цей період найбільший інцидент стався 19 серпня, коли власник біткоїнів втратив 4 064 BTC (приблизно $238 млн) через компрометацію гаманця.

Інша масштабна крадіжка сталася на індійській криптобіржі WazirX, де шахраям вдалось заволодіти понад $235 млн у криптоактивах.

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Загалом у 2024 році хакери викрали майже $2 млрд. У першому кварталі — $505 млн, у другому — $687 млн.

Фішинг став найуспішнішим методом атак у третьому кварталі 2024 року, внаслідок чого зловмисники викрали понад $343 млн у 65 інцидентах.

Фішинг зазвичай передбачає, що шахраї видають себе за легітимні установи, щоб обманом змусити користувачів розкрити конфіденційну інформацію, таку як логін та пароль, або приватні ключі.

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