З софту в хард: плеєр з інтерфейсом Winamp відтворює музику та керується з сенсорного екрана

Ентузіаст Rodmg створив фізичну реалізацію музичного ретро-плеєра Winamp на основі Raspberry Pi 4 під назвою Linamp. Він вміє відтворювати mp3, m4a, FLAC та інші цифрові формати з файлової системи, у тому числі з мережі SMB. Є керування списком відтворення файлів, відображення аналізатора спектра в режимі реального часу, інформація про трек, можна подивитися бітрейт і частоту дискретизації, є контроль гучності та балансу.

Також плеєр відтворює компакт-диски, якщо під’єднати зовнішній привід, при цьому Linamp підтягує інформацію про треки з MusicBrainz. Працює відтворення через Bluetooth. Rodmg також планує завершити інтеграцію зі Spotify.

Автор проєкту використав Onshape для дизайну корпусу з листового металу та передньої кришки. Деталі корпусу разом з передньою рамкою він замовив у компанії PCBWay.

Для інтерфейсу користування початково планувалися фізичні кнопки, але через проблему з конструкцією та пошуком дисплея ентузіаст вирішив зробити весь інтерфейс сенсорним. Невеликий надширокий сенсорний екран з діагоналлю 7,9” був знайдений на Amazon.

Усередині Linamp розташований Raspberry Pi 4 із SD-картою на 32 ГБ, набором пасивних радіаторів. Екран підключений через HDMI та USB (для живлення та сенсорного введення). Використовується ЦАП Apple USB-C на 3,5 мм з адаптером USB-C на USB-A. Роз’єми винесені на задню панель за допомогою подовжувачів. У прямокутний отвір на корпусі вставлена роздрукована панель зі з’єднаннями.

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Плеєр працює на операційній системі Dietpi, заснований на Debian, інтерфейсом виступає програма Qt 6, написана мовою C++ із віджетами Qt. У той час як виконувалися роботи з виготовлення деталей, Rodmg розробляв і вдосконалював програмне забезпечення, з використанням багатьох бібліотек, детально процес програмування описаний в оригінальному дописі на сайті Hackaday.io.

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