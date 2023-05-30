З’явилися перші рецензії на Street Fighter 6 — сиквел легендарного файтингу отримав 92 бали зі 100 на Metacritic та OpenCritic

За кілька днів до релізу Street Fighter 6 — продовження легендарного файтингу від японського видавця Capcom — у мережі з’явились перші рецензії. Загалом критики досить тепло сприйняли гру, а дехто навіть називав реліз «тріумфальним поверненням‎».

Курс DATA SCIENTIST. Комплексний курс про магію даних. Вжух, і ти досвідчений фахівець. Дізнатись про курс

На момент написання статті Street Fighter 6 мала 92 бали зі 100 на OpenCritic, на основі 65 відгуків (98% оглядачів рекомендують її), і такі ж бали на Metacritic на основі 59 рецензій.

Ось кілька оцінок та цитат з рецензій іноземних видань на гру:

Видання IGN відзначає різноплановість режимів, насичений сюжет, нову механіку бою «‎сам на сам» та оновлений список персонажів. Gaming Nexus називає онлайн-досвід гри «‎ідеальним» та каже, що Street Fighter 6 – одна з найкращих ігор в історії франшизи та каже, що це «‎вибачення Capcom за біль, завданий попередніми версіями».

«Провівши десятки годин за грою, між трьома бета-тестами та остаточною версією, я можу сказати, що Street Fighter 6 — це не лише набагато краща гра, ніж її попередниця, але й одна з найкращих у серії, яка встановлює дуже високу планку щодо ігрового процесу, онлайн-досвіду та доступності», – пише оглядач Wccftech.

Street Fighter 6 вийде 2 червня на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S та ПК. Раніше президент Capcom заявив, що компанія має намір продати 10 млн копій Street Fighter 6, які поб’ють рекорд серії у 7 млн, встановлений Street Fighter 5.