З'явився розклад 5-го сезону серіалу "Хлопаки": два епізоди одразу, решта — раз на тиждень

Amazon показала перший тизер п’ятого сезону серіалу “Хлопаки” / The Boys, який, окрім нових кадрів, розкрив дату виходу.

Перші два епізоди дебютують на Prime Video 8 квітня, решта — виходитимуть раз на тиждень.

1 епізод — 8 квітня

2 епізод — 8 квітня

3 епізод — 15 квітня

4 епізод — 22 квітня

5 епізод — 29 квітня

6 епізод — 6 травня

7 епізод — 13 травня

8 епізод — 20 травня

Серіал “Хлопаки” був заснований на однойменному коміксі Гарта Енніса та Даріка Робертсона й оповідає про однойменний загін, який бореться з супергероями, що зловживають своїми здібностями. П’ятий сезон стане фінальним для шоу і підведе групу до останньої битви з Хоумлендером.

“У п’ятому й останньому сезоні світ Хоумлендера повністю підвладний його непередбачуваним, егоманіакальним примхам. Х’юї, ММ та Французик ув’язнені в “Таборі свободи”. Енні намагається чинити опір силі суперів, що переважає. Кіміко ніде не знайти. Однак поява М’ясника, готового використати вірус, який зітре всіх суперів з лиця землі, запускає ланцюг подій, які назавжди змінять світ і всіх у ньому. Це кульмінація, люди. Відбудуться великі речі”, — з офіційного опису до сезону.

Тизер демонструє, як Біллі Бутчер (Карл Урбан) згуртовує війська, а Хлопаки йдуть на бій проти Хоумлендера (Ентоні Старр) і, здається, до кінця сезону доживуть не всі. Серед іншого відео показало очікуване фанами екранне возз’єднання зірок “Надприродного”, хоча без подробиць: неназваний персонаж Джареда Падалекі входить до кімнати, за ним слідують Солдатик (Дженсен Еклз) та Хоумлендер.

Попри те, що “Хлопаки” наближаються до свого фіналу, франшиза продовжує життя: раніше нам представили перший погляд на персонажів серіалу-приквелу Vought Rising з Солдатиком, дія якого відбувається у 1950-х роках; також триває розробка проєкту “Хлопаки: Мексика”, яким займаються Дієго Луна та Гаель Гарсія Берналь.

Джерело: Deadline, IGN