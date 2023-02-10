За 6 тижнів 2023 року акції Tesla майже компенсували минулорічне падіння на 65%

Акції Tesla розпочали рік із різкого зростання, який компенсував майже всі падіння, що мали місце у 2022 році. З початку 2023 року вартість акцій зросла приблизно на 65% і перевищила $200. На момент підготовки матеріалу ціна становить $207,32.

Це зростання акцій веде до того, що всього за шість тижнів 2023 року Tesla може компенсувати втрати ринкової вартості у розмірі $700 млрд, які вона зазнала минулого року.

2022 року акції Tesla впали в ціні на 65%, оскільки зростання відсоткових ставок послабило інтерес інвесторів до більш ризикованих активів. Водночас акціонери побоювалися, що хаотичне поглинання Ілоном Маском Twitter за $44 млрд вплине на ціну акцій Tesla.

Але на початку року стався різкий розворот завдяки зростаючій вірі інвесторів у майбутнє зниження відсоткових ставок, а також сильному фінансовому звіту компанії за четвертий квартал, який перевершив прогнози Волл-стріт.

З метою боротьби зі зростанням цін, за минулий рік Федеральна резервна система США підвищила вартість запозичень з майже нуля приблизно до 5%. Але зараз, враховуючи зниження інфляції протягом 6 місяців поспіль, трейдери очікують на зниження ставок у 2023 році. Як правило, зниження ставок спричиняє зростання вартості акцій. Очікування зниження ставок вже призвели до зростання більшості акцій у 2023 році: фондовий індекс S&P 500 зріс на 7%, а високотехнологічний Nasdaq Composite – на 14%.

Але Tesla перевершила ці орієнтири, частково завдяки своєму останньому фінансовому звіту та агресивній стратегії зниження цін. Зважаючи на все, ця стратегія приносить свої дивіденди, оскільки конкуруючі автовиробники щосили намагаються дотримуватися цього кроку. У січні Tesla знизила ціни на Model 3 та Model Y у США на цілих 20%. Хоча такий крок вдарить по маржі компанії, водночас він може помітно збільшити продажі. Недавнє зниження цін вже мало успіх у Китаї.

Джерело: businessinsider