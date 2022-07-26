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За допомогою інструменту Unreal Engine MetaHuman створили реалістичний діпфейк Кіану Рівза

За допомогою інструменту Unreal Engine MetaHuman створили реалістичний діпфейк Кіану Рівза

YouTube-канал Not Face Video Studio, що спеціалізується на діпфейках та нейромережевих технологіях, продемонстрував новий вкрай реалістичний діпфейк. Цього разу авторам вдалося створити приголомшливу цифрову версію улюбленого багатьма актора Кіану Рівза, яку практично неможливо відрізнити від реальної людини.

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Для створення діпфейку автори використовували інструмент MetaHuman Creator з ігрового двигуна Unreal Engine. Також вони скористалися нещодавно представленим плагіном Mesh to MetaHuman, який дозволяє легко перетворювати зовнішню сітку на 3D-персонажа.

Згодом грубу 3D-модель було доопрацьовано за допомогою DeepFaceLab – відомої програми для створення діпфейків. Це дозволило досягти надзвичайної схожості з актором.

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Джерело: 80.lv


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