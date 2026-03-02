banner
"Матриця 5" — жива! Режисер Дрю Годдард поділився деталями роботи

Кадр з фільму "Матриця: Воскресіння"

Режисер і сценарист Дрю Годдард підтвердив роботу над “Матриця 5” — новою частиною науково-фантастичної франшизи, яка стартувала в далекому 1999 році.


Про розробку “Матриця 5” Warner Bros. оголосила ще у квітні 2024 року, однак з того часу жодних офіційних новин не було. Відомо, що режисуру та сценарій віддали в руки Дрю Годдарда, який раніше працював над сценаріями до окремих епізодів “Шибайголови”, “Баффі — винищувачка вампірів” та “Загублених”. Власне він буз залучений і в роботу над “Матрицею”, а також отримав номінацію на “Оскар” за сценарій до фільму “Марсіянин”.

Фактично, “Матриця 5” — це перший фільм в серії, який режисують не Вачовскі. Зважаючи на відсутність новин про проєкт, з’являлись чутки, що його “закопали”. Однак Годдард нині підтвердив, що він в активній роботі.

“Я пишу у своїй письменницькій печері. Не знаю, як довго я там пробуду, але щойно я звідти вийду, будуть новини”, — сказав Годдард в коментарі Screen Rant.

Керівник Warner Bros. Джессі Ерман раніше зазначав, що історія “розвине світ фентезі, не надто відхиляючись від того, що зробило серію успішною”. Подробиці про сюжет поки не розголошуються, як і невідомо, чи планують повернутися головні зірки Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс, щоб знову зіграти Нео та Трініті. Сам Рівз у 2021 році заявляв, що готовий до роботи, якщо його запросять.


Франшиза “Матриця” з урахуванням перших трьох фільмів заробила $1,8 млрд у світовому прокаті. У 2021 році її спробували відродити з запуском “Матриця: Воскресіння”, однак стрічка з бюджетом $190 млн провалилась в прокаті, зібравши всього $159 млн. Оцінки були відповідними: “B-” за рейтингом глядачів від CinemaScore та 63% на Rotten Tomatoes.

