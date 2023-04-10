За два місяці Apple iPhone 14 втратили 32% вартості під час вторинного продажу, Samsung Galaxy S23 та Google Pixel 7 – 40% та 48%

У новому звіті Sellcell досліджено зниження вартості флагманських смартфонів Apple, Samsung та Google. Як і в минулому, поточна лінійка iPhone 14 зберегла найбільшу залишкову цінність – 31-32% від первісної вартості. Нова лінійка Samsung S23 має в середньому на 40% нижчу ціну перепродажу. Пристрої Google Pixel 7 перепродаються на 48% дешевше.
Компанія вивчила дані про вартість на вторинному ринку всієї лінійки iPhone 14, нової лінійки Samsung Galaxy S23 та лінійки Pixel 7. Моделі iPhone 14 та Pixel 7 були доступні близько пів року, тому було обрано терміни амортизації в один і два місяці, оскільки Samsung Galaxy S23 з’явилися лише у лютому.
Останні iPhone в стані «як новий» втратили в ціні 32,3% у перший місяць порівняно з 41,1 і 43,1% у Galaxy S23 та Pixel 7. Через два місяці показники iPhone дійсно, в той час, як показники Galaxy та Pixel продовжували знижуватись. Порівняння за два місяці показало, що iPhone втратив 31% порівняно з 43,3 та 45,9% Galaxy S23 та Pixel 7.
У звіті також розкривається амортизація кожної конкретної моделі iPhone 14, Galaxy S23 і Pixel 7 за період в один і два місяці в станах “як новий” та “хороше”. При цьому iPhone 14 Pro Max 128 ГБ подешевшав лише на 13,6% за два місяці.
Смартфон Galaxy з найменшим зниженням вартості – S23 Plus 256 ГБ, він подешевшав на 36,4%, пристрій Google, яке зазнало найменшого падіння вартості – Pixel 7 Pro 128 ГБ, що знецінився з 39,4%.