За півтора року війни 401 компанія в Україні вже позбулась «російського сліду» попри законодавчі обмеження. Ось 10 найбільших за виторгом у 2022 році

Від початку повномасштабної війни понад чотири сотні українських компаній позбулися «російського сліду» попри законодавчі обмеження, введені з метою захисту національних інтересів України, з’ясували в Опендатабот. Це важливо, адже фіксуються непоодинокі випадки формальної зміни власників, а не реальної, яка заборонена законодавством.

В Україні продовжує діяти мораторій на здійснення реєстраційних дій щодо компаній власниками яких є громадяни рф — обмеження ввели після повномасштабної військової агресії рф, щоб забезпечити захист національних інтересів за майбутніми позовами України. Водночас чимало бізнесів в Україні намагаються приховати бізнес-зв’язки з країною-агресором, використовуючи лазівки в законодавстві. Так, наразі право вносити зміни мають окремі категорії громадян рф, які є власниками компаній — зокрема, ті, що законно проживають на території України та ті, що мають у своїй власності частку у статутному капіталі компанії до 10%. Також законодавчо не визначено жодних обмежень щодо громадян рф, які змінили громадянство на будь-яку іншу країну, що не вважається країною-агресором відповідно до законодавства України.

Станом на 23 лютого 2022 року Опендатабот виявив російський слід у 20 881 компанії з реєстрацією в Україні. За півтора року повномасштабної війни, попри наявні законодавчі заборони, 401 компанія приховала російський слід — внесла відповідні зміни та видалила власників та бенефіціарів з рф.

Ось так виглядає найбільші 10 компаній за виторгом за результатами 2022 року, які прибрали зв’язки з агресором після початку повномасштабної війни.

Опендатабот не прибирає позначення про наявність власників з рф/рб у картках компаній навіть після їх зміни — поки що це лишається одним з ефективних онлайн-інструментів для відстеження таких випадків «перевзування» з паперовою, а не фактичною, зміною власників/бенефіціарів з метою приховування токсичного російського сліду.