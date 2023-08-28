Новини IT-бізнес 28.08.2023 о 10:10

За півтора року війни 401 компанія в Україні вже позбулась «російського сліду» попри законодавчі обмеження. Ось 10 найбільших за виторгом у 2022 році

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Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

Від початку повномасштабної війни понад чотири сотні українських компаній позбулися «російського сліду» попри законодавчі обмеження, введені з метою захисту національних інтересів України, з’ясували в Опендатабот. Це важливо, адже фіксуються непоодинокі випадки формальної зміни власників, а не реальної, яка заборонена законодавством.

В Україні продовжує діяти мораторій на здійснення реєстраційних дій щодо компаній власниками яких є громадяни рф — обмеження ввели після повномасштабної військової агресії рф, щоб забезпечити захист національних інтересів за майбутніми позовами України. Водночас чимало бізнесів в Україні намагаються приховати бізнес-зв’язки з країною-агресором, використовуючи лазівки в законодавстві. Так, наразі право вносити зміни мають окремі категорії громадян рф, які є власниками компаній — зокрема, ті, що законно проживають на території України та ті, що мають у своїй власності частку у статутному капіталі компанії до 10%. Також законодавчо не визначено жодних обмежень щодо громадян рф, які змінили громадянство на будь-яку іншу країну, що не вважається країною-агресором відповідно до законодавства України.

Станом на 23 лютого 2022 року Опендатабот виявив російський слід у 20 881 компанії з реєстрацією в Україні. За півтора року повномасштабної війни, попри наявні законодавчі заборони, 401 компанія приховала російський слід — внесла відповідні зміни та видалила власників та бенефіціарів з рф.

Ось так виглядає найбільші 10 компаній за виторгом за результатами 2022 року, які прибрали зв’язки з агресором після початку повномасштабної війни.

Місце Назва Обороти
1 ТОВ «ФРІ-СІСТЕМ» 2388158000
2 ТОВ «АНДРУШІВСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД» 1554992000
3 ТОВ «ТС ТРЕЙД» 916704000
4 ТОВ «АРТЛАЙН ІНТЕГРАЦІЯ» 847459900
5 ТОВ «ХАНЗЕ АГРІ УКРАЇНА» 785347000
6 ТОВ «ВІСТ ГРУП» 488529000
7 ТОВ «ГЕРБОР-ХОЛДІНГ» 438726000
8 ТОВ «АКС-ОДЕСА» 438269000
9 ТОВ «ГАЙСИНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» 411064000
10 ТОВ «ЧЗА» 390914000

Опендатабот не прибирає позначення про наявність власників з рф/рб у картках компаній навіть після їх зміни — поки що це лишається одним з ефективних онлайн-інструментів для відстеження таких випадків «перевзування» з паперовою, а не фактичною, зміною власників/бенефіціарів з метою приховування токсичного російського сліду.

Work.ua припинив будь-яку співпрацю з PepsiCo, Nestle та всіма іншими брендами, що не вийшли з російського ринку

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