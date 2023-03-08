Заборона TikTok у США стала ще ближчою – новий законопроект дає право міністерству торгівлі блокувати діяльність компаній, що загрожує безпеці

Двопартійний законопроєкт сенатора Марка Ворнера уповноважує міністра торгівлі забороняти іноземним технологіям та компаніям працювати в США, якщо вони становлять загрозу національній безпеці. Хоча TikTok прямо не згадується в тексті законопроєкту, цей захід поширюється на компанії у недружніх країнах, включаючи Китай, Кубу, Іран, Північну Корею, Росію і Венесуелу.

«Сьогодні загроза, про яку всі говорять, – це TikTok і те, як він може забезпечити стеження з боку Комуністичної партії Китаю або сприяти поширенню кампаній зловмисного впливу в США. Однак до TikTok саме Huawei та ZTE загрожували нашому національним телекомунікаційним мережам, — заявляє Ворнер. — Нам потрібен комплексний, заснований на оцінці ризику підхід, який активно усуває джерела потенційно небезпечних технологій, перш ніж вони закріпляться в Америці».

Законопроєкт створює формальний механізм, що дозволяє державним органам «стримувати, припиняти, запобігати, забороняти, розслідувати чи іншим чином перешкоджати» послугам, які вони вважають загрозливими – за умови, що такі послуги включають доступ до конфіденційних особистих даних від більш ніж 1 млн громадян США. Потенційно це може означати примус американських компаній, включаючи операторів магазинів застосунків, таких як Apple та Google, до припинення відносин із TikTok або аналогічними організаціями.

Проєкт закону також надає міністру торгівлі кілька інших інструментів для запобігання ризикованим транзакціям – серед них можливість примушувати компанії відмовлятися від послуг.

Обговорюваний законопроєкт надійшов лише через кілька днів після того, як комітет Палати представників із закордонних справ просунув інший захід щодо обмеження доступу до TikTok. Закон про стримування технологічних противників Америки, або Закон про дані, дозволяє президенту Джо Байдену накласти санкції чи заборонити TikTok, якщо адміністрація вирішить, що він передає дані користувачів США особам, пов’язаним з урядом Китаю.

На відміну від законопроєкту Палати представників, міра Сенату створює основу для оцінки та покарання іноземних компаній, які становлять ризик для безпеки США та не є ексклюзивно націленою на TikTok.

«Ми не повинні дозволяти будь-якій компанії, яка підпорядковується диктату Комуністичної партії Китаю, збирати дані про третину нашого населення. Хоча TikTok – це лише останній приклад, він не буде останнім, — стверджує сенатор Майкл Беннет, співавтор законопроєкту. — Федеральний уряд не може продовжувати боротися з технологіями ворожих країн разовим чином; нам потрібний стратегічний, міцний механізм для захисту американців та національної безпеки».

TikTok неодноразово заперечував, що зберігає дані користувачів США у Китаї, що є основним побоюванням для федеральних чиновників. Попри ці заяви та обіцянки обмежити ризики для безпеки, компанія більш ніж на три роки «зав’язла» у переговорах із Комітетом з іноземних інвестицій у США (CFIUS) щодо продовження роботи в країні.

«Ми цінуємо те, що деякі члени Конгресу, як і раніше, готові … дослідити варіанти розв’язання проблем національної безпеки, які не призводять до цензури для мільйонів американців. Заборона США на TikTok — це заборона на експорт американської культури та цінностей понад мільярду людей, які користуються нашим сервісом по всьому світу», — каже Брук Оберветтер, представниця TikTok.

Очікується, що генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу постане перед Конгресом на слуханнях у Комітеті з енергетики та торгівлі Палати представників наприкінці березня.

Джерело: The Verge