Білий дім дав 30 днів на повне очищення від TikTok пристроїв держслужбовців. Готується закон про повну заборону TikTok в США

У понеділок Білий дім дав урядовим установам 30 днів для остаточного видалення китайської програми TikTok на державних пристроях та системах.

Прагнучи забезпечити захист даних у США, всі федеральні агентства повинні видалити TikTok з телефонів та систем та вжити заходів щодо запобігання інтернет-трафіку на серверах компанії. Забороні, яку було запроваджено Конгресом наприкінці минулого року, передували аналогічні дії Канади, ЄС, Тайваню та більшої частини штатів США.

Заборона, що насправді торкнулася лише невеликої частини користувачів TikTok у США, відновила дискусію про повну заборону програми для обміну відео. Понад 100 млн американців зможуть продовжити використовувати TikTok на приватних або корпоративних пристроях.

Стурбованість безпекою та діяльністю Китаю різко зросла в останні тижні після того, як китайська повітряна куля пролетіла над США. Сервіс TikTok, що належить ByteDance, заявив, що побоювання викликані дезінформацією, а програма не використовується для стеження за американцями.

Заборона TikTok не поширюється на випадки захисту національної безпеки, діяльність правоохоронних органів чи дослідження у галузі безпеки – але керівництво відповідної організації має схвалити цю діяльність: «абсолютні винятки, які застосовуються до всього агентства, не допускаються».

Сьогодні, у вівторок, комітет Палати представників із закордонних справ має проголосувати за законопроєкт, який надасть президенту Джо Байдену право заборонити TikTok на всіх пристроях у США.

«Мій законопроєкт дає адміністрації право забороняти TikTok або будь-які програмні програми, які загрожують національній безпеці США», – заявив конгресмен Майк Маккол. «Будь-хто, у кого TikTok завантажений на пристрій, надав [комуністичній партії Китаю] доступ до всієї особистої інформації. Це шпигунський пристрій у вашому телефоні».

Американська спілка громадянських свобод заявила, що виступає проти заборони TikTok Конгресом.

Раніше Канада оголосила про заборону TikTok на державних пристроях, заявивши, що це становить «неприйнятний» рівень ризику для конфіденційності та безпеки. Також минулого тижня Єврокомісія заборонила TikTok на телефонах співробітників з міркувань безпеки.

Джерело: Reuters