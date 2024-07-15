Новини Кіно 15.07.2024 о 12:01 comment views icon

Загадка Marvel: Джанкарло Еспозіто каже, що фанати не вгадали його персонажа в «Капітан Америка 4»

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Ігор Панченко

Автор новин

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Джанкарло Еспозіто заінтригував фанатів Marvel, заявивши, що ніхто досі не вгадав його роль у майбутньому фільмі «Капітан Америка: Чудесний новий світ». Актор поділився цією інформацією в інтерв’ю ComicBookMovie, підігріваючи цікавість до свого загадкового персонажа.

Загадка Marvel: Джанкарло Еспозіто каже, що фанати не вгадали його персонажа

Перший трейлер фільму показав нам Еспозіто в сонцезахисних окулярах зі зброєю, але його роль залишається таємницею. «Я чудово провів час на зйомках», — розповів актор. «Не скажу, кого граю… люди намагаються вгадати, але поки що нікому це не вдалося».

Трейлер

Фанати висувають різні теорії щодо особистості персонажа Еспозіто. Найпопулярніші версії — Агент Х та Джордж Вашингтон Брідж. Агент Х — найманець-лиходій із всесвіту Дедпула, майстер рукопашного бою та стрільби. Джордж Вашингтон Брідж — також найманець і колишній високопоставлений агент Щ.И.Т., який балансує між добром і злом.

Обидва персонажі мають риси, які роблять їх ймовірними кандидатами на роль Еспозіто. Проте справжню особистість його героя глядачі зможуть дізнатися лише 14 лютого 2025 року, коли «Капітан Америка: Чудесний новий світ» вийде на екрани.

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Перший трейлер фільму «Капітан Америка: Чудесний новий світ» з Ентоні Макі та Червоним Халком

Джерело: Dexerto

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