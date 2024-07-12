Перший трейлер фільму «Капітан Америка: Прекрасний новий світ» з Ентоні Макі та Червоним Халком

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Cap is back!

Marvel опублікувала перший трейлер стрічки «Капітан Америка: Прекрасний новий світ» — четвертого фільму про Капітана Америку та першого, в якому знімається летючий супергерой Ентоні Макі/Сем Вілсон, раніше відомий як помічник Кепа Кріса Еванса Сокіл.

Актор з’являвся у фільмі «Перший месник: Протистояння» 2016 року та ще кількох «Месниках», перш ніж стати головним героєм серіалу Disney+ «Сокіл і Зимовий солдат», у якому описано шлях Сема до того, як він став Капітаном Америкою.

Режисером виступає Джуліус Она, а сценарій написали творці серіалу «Сокіл і Зимовий солдат» Малк Спеллман і Далан Массон у співпраці зі сценаристом «Місячного лицаря» Меттью Ортоном.

Гаррісон Форд дебютує в Marvel як генерал Росс (Громовержець) — роль, яку раніше грав у MCU покійний Вільям Герт. Персонаж Форда балотується в президенти й хоче залучити Капітана Америку на офіційну військову посаду.

До акторського складу також входять партнери Макі по серіалу «Сокіл і Зимовий солдат» Денні Рамірес у ролі нового Сокола та Карл Ламблі в ролі Ісаї Бредлі; Шира Хаас — ізраїльський супергерой Сабра та Джанкарло Еспозіто в ролі таємничого лиходія.

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Також до MCU у фільмі повертається Лів Тайлер у ролі Бетті Росс і Тім Блейк Нельсон як Лідер з фільму «Неймовірний Халк». До речі, на останніх кадрах тизеру можна побачити Червоного Халка.

У коміксах Россу судилося стати Червоним Халком, коли його давня ненависть до Брюса Беннера спонукала його стати тим самим, проти кого він завжди боровся. Звичайно, MCU часто використовує та реміксує вихідний матеріал коміксів по-новому, тож, можливо, побачимо кілька сюрпризів.

«Капітан Америка: Прекрасний новий світ» вийде в кінотеатрах 12 лютого 2025 року.

Тизер-трейлер (українською)

Тизер-трейлер (оригінал)

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