Новини Ігри 15.01.2026 comment views icon

Замість равлика — Тодд Говард: модер Fallout 4 змусив боса Bethesda вбивати гравців

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Замість равлика — Тодд Говард: модер Fallout 4 змусив боса Bethesda вбивати гравців
Мод Fallout 4 з Тоддом Говардом

Ви думали Тодд Говард переслідує вас лише, щоб сказати: “Купи Skyrim”? Модер у Fallout 4 “перетворив” величезного равлика на боса Bethesda, який почне полювати на гравця.

Тепер Тодд Говард став 2D-фігуркою, яка повільно слідкує за юзером. Якщо він доторкнеться гравця, той миттєво загине — навіть без шансів на бій. Для створення мода за основу взяли вже інший існуючий проєкт. У ньому лише замінили модель мутанта-равлика на зображення Тодда Говарда та прописали умову автоматичної смерті при контакті.

Бос Bethesda рухається дуже повільно, але з’являється несподівано й може підкрастися з-за спини, якщо відволіктися. І, попри всі жарти, він не буде змушувати вас купувати різні видання його ігор.

Замість равлика — Тодд Говард: модер Fallout 4 змусив боса Bethesda вбивати гравців
Мод Fallout 4 з Тоддом Говардом

У відео, яке модер Blurbs виклав на YouTube, видно картонного Тодда. Він спокійно слідує за гравцем по мапі, з’являється під час діалогів з NPC або навіть у катсценах. Фігурка завжди раптово опиняється поруч, незалежно від локації чи ситуації. І він паралельно промовляє: “Це все просто працює”, що є іронією на 10-річну фразу Говарда з презентації E3 про рушій Fallout 4.

За скриптом вбити переслідувача неможливо. Говард невразливий до куль або іншої зброї. Гравець має один єдиний метод виживання — тікати і не дати йому підійти надто близько. Через це звичайні розмови з NPC або паузи в грі стають напруженими моментами, де потрібно постійно стежити за фоном.

“Безсмертний Тодд Говард, який повільно, але впевнено женеться за тобою, мабуть, найжахливіше, що існує”, — пишуть у коментарях.

Окрім равлика-Тодда, ютубер Blurbs під час проходження встановив інші хаотичні моди. Там були випадкові вибухи NPC та дощ із собак, що падають з неба.

Оригінальну картонну фігурку Тодда Говарда створив користувач NexusMods dpillari. Пізніше модер і ютубер Blurbs адаптував її так, щоб фігурка почала переслідувати гравця. Ця версія вже доступна для завантаження.

Джерело: Kotaku, Gaming Bible

Популярні новини

arrow left
arrow right
Велетенський мод The Witcher 3 містить 5750 виправлень гри та майже весь вирізаний контент
За дві доби розробники Postal встигли анонсувати нову гру, образити фанатів та скасувати анонс
Bloomberg: росіяни вербують геймерів з ПАР на війну в Україні через шутер Arma 3
Bethesda перевипустила Elder Scrolls V: Skyrim на новій платформі через 14 років після запуску
Microsoft відкриває повноекранний режим Xbox Ally для всіх портативних консолей — як запустити його на ПК
Відеооператор створив три короткометражки в ARC Raiders з реальними гравцями замість акторів
Знайдено унікальну попередню збірку Fallout: New Vegas з 2 ГБ вирізаного контенту
“Вийде також на ПК”: розробники Horizon Steel Frontiers роз’яснюють деталі випуску та геймплея після суперечливого анонсу
Краще, ніж в Чорну п'ятницю: PS Store запустив фінальний розпродаж року зі знижками до -90%
Японський геймдев у скруті через шрифти: провідний постачальник підняв ціну на 5000%
Третій сезон "Фолаут" почнуть знімати достроково: на 2 місяці раніше, ніж планувалось
Unreal Engine 5.7 йде у правильному напрямку — тест показав на 25% кращу продуктивність
В Epic Games Store стартував розпродаж преміум-видань зі знижками до -80%
В PS Store стартував Новорічний розпродаж — Forza Horizon 5, Warhammer та інші зі знижками до 90%
Bethesda хоче, щоб ви грали у Fallout 5 протягом “600 годин”
Це майже напевно нова Divinity: таємницю загадкової інсталяції TGA розкривають торгові марки
Кратос в Боллівуді: індійський блокбастер на Netflix покадрово скопіював бій з God of War
Плавність рухів: утиліта ShaderBeam імітує ЕПТ-екран на моніторах з високою частотою оновлення
Epic Games Store віддає інді-головоломку про редагування реальності з рейтингом 94%
Автор PC Gamer влаштувався медиком-волонтером в ARC Raiders, де рятує гравців за власний кошт
В S.T.A.L.K.E.R. 2 додадуть "легкий дощ" і веселку з наступними патчами
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати