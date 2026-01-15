Замість равлика — Тодд Говард: модер Fallout 4 змусив боса Bethesda вбивати гравців

Мод Fallout 4 з Тоддом Говардом

Ви думали Тодд Говард переслідує вас лише, щоб сказати: “Купи Skyrim”? Модер у Fallout 4 “перетворив” величезного равлика на боса Bethesda, який почне полювати на гравця.

Тепер Тодд Говард став 2D-фігуркою, яка повільно слідкує за юзером. Якщо він доторкнеться гравця, той миттєво загине — навіть без шансів на бій. Для створення мода за основу взяли вже інший існуючий проєкт. У ньому лише замінили модель мутанта-равлика на зображення Тодда Говарда та прописали умову автоматичної смерті при контакті.

Бос Bethesda рухається дуже повільно, але з’являється несподівано й може підкрастися з-за спини, якщо відволіктися. І, попри всі жарти, він не буде змушувати вас купувати різні видання його ігор.

У відео, яке модер Blurbs виклав на YouTube, видно картонного Тодда. Він спокійно слідує за гравцем по мапі, з’являється під час діалогів з NPC або навіть у катсценах. Фігурка завжди раптово опиняється поруч, незалежно від локації чи ситуації. І він паралельно промовляє: “Це все просто працює”, що є іронією на 10-річну фразу Говарда з презентації E3 про рушій Fallout 4.

За скриптом вбити переслідувача неможливо. Говард невразливий до куль або іншої зброї. Гравець має один єдиний метод виживання — тікати і не дати йому підійти надто близько. Через це звичайні розмови з NPC або паузи в грі стають напруженими моментами, де потрібно постійно стежити за фоном.

“Безсмертний Тодд Говард, який повільно, але впевнено женеться за тобою, мабуть, найжахливіше, що існує”, — пишуть у коментарях.

Окрім равлика-Тодда, ютубер Blurbs під час проходження встановив інші хаотичні моди. Там були випадкові вибухи NPC та дощ із собак, що падають з неба.

Оригінальну картонну фігурку Тодда Говарда створив користувач NexusMods dpillari. Пізніше модер і ютубер Blurbs адаптував її так, щоб фігурка почала переслідувати гравця. Ця версія вже доступна для завантаження.

