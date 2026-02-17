tradfi
Запуск Xiaomi 17 в Європі запланували на 28 лютого: без Pro та "заднього" дисплея

Серія Xiaomi 17

Серія смартфонів Xiaomi 17, яка вийшла у Китаї ще минулого року, може нарешті з’явитися на європейському ринку уже 28 лютого, однак без однієї з найцікавіших версій. Про це повідомляє Dealabs.


Лінійка Xiaomi 17 дебютувала у вересні 2025 року та однією з перших отримала флагманський чип Snapdragon 8 Elite Gen 5. Проте головною особливістю стали не лише потужні характеристики, а й дисплей на задній панелі. Моделі Xiaomi 17 Pro та Xiaomi 17 Pro Max оснащені додатковим екраном на “спинці”, який виконує практичні функції та водночас виділяє смартфони серед конкурентів. Втім, за даними витоку, саме ці версії не з’являться в Європі — принаймні на старті продажів.

Офіційний запуск у Європі запланований на 28 лютого — фактично напередодні виставки MWC 2026 у Барселоні. Базова версія Xiaomi 17 стартуватиме з цінника €999 за конфігурацію з 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ внутрішнього сховища. Старша модель Xiaomi 17 Ultra, яку компанія представила у грудні, коштуватиме від €1499 за версію з 16 ГБ ОЗП і 512 ГБ вбудованої пам’яті.

Варто зазначити, що Pro-моделі можуть залишитися ексклюзивом для інших ринків. Схожа ситуація вже була з Xiaomi 15 Pro — він так і не з’явився в Європі. Натомість пізніше компанія випустила глобальніше орієнтований Xiaomi 15T Pro на базі чипа MediaTek. Тож нинішнє рішення виглядає логічним продовженням стратегії, хоча відсутність моделі із заднім дисплеєм навряд чи потішить частину фанатів бренду.


Щодо кольорів, стандартний Xiaomi 17 запропонують у версії Black, Venture Green, Ice Blue та Alpine Pink. Xiaomi 17 Ultra буде доступний у Black, White та Starlit Green.

Вийшли Xiaomi 17 Pro і Pro Max: другий екран для селфі, найновіший Snapdragon та величезна батарея

Джерело: 9to5google

