Представлений фотофлагман Xiaomi 17 Ultra: поворотний безель та Leica Edition

Сьогодні відбулася презентація Xiaomi 17 Ultra. Усі чекали один смартфон, а отримали два: компанія також представила варіант Leica Edition з ексклюзивними можливостями.

Xiaomi 17 Ultra

Новий флагман бренду оснащений 6,9” пласким дисплеєм M10 OLED LTPO з роздільною здатністю 2608×1200 пікселів та щільністю 420 PP. Екран досягає пікової яскравості 3500 ніт, підтримує HDR10+, Dolby Vision та має адаптивну частоту оновлення 1–120 Гц. Екран пропонує DC dimming, 1920 Гц PWM dimming, та захищений керамічним склом Xiaomi Ceramic Glass 2.0. Очам буде комфортно завдяки пікселям full RGB та сертифікації TÜV Rheinland.

У телефоні працює процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 з двома потужними ядрами Oryon на тактовій частоті 4,6 ГГц, шістьма продуктивними ядрами з частотою 3,62 ГГц та GPU Adreno 840. Чип охолоджує подвійна рідинна система, оптимізований для розсіювання тепла як процесора, так і камери, котра покращує теплопровідність на 50%.

Основна камера використовує 1-дюймовий сенсор Light Fusion 1050L, розроблений спільно з Leica, який забезпечує роздільну здатність 50 МП та власний динамічний діапазон 14EV. Технологія ультрадинамічного діапазону LOFIC обіцяє неперевершені нічні фото. Телеоб’єктив Leica з сенсором 200 МП та безперервним оптичним зумом підтримує збільшення без втрат на фокусній відстані від 75 мм до 100 мм з цифровим розширенням до 400 мм.

Система має сертифікацію Leica APO, плавучий об’єктив 3G+5P та підтримує макрознімання за допомогою телеоб’єктива на відстані 30 см. Надширококутна камера має 50 МП сенсор, кут огляду 115° та підтримує макрознімання на відстані 5 см. Фронтальна камера на 50 МП підтримує запис у форматі 4K зі швидкістю 60 кадрів/с.

Смартфон отримав акумулятор Jinshajiang на 6800 мАг, найбільшим серед усіх попередніх Xiaomi Ultra. Він підтримує дротове заряджання потужністю 90 Вт, бездротове на 50 Вт, зворотне дротове на 22,5 Вт та бездротове на 20 Вт. батарея також підтримує універсальний протокол PPS потужністю 90 Вт для ширшої сумісності із зарядними пристроями.

Xiaomi 17 Ultra важить 223,4 г і має товщину 8,29 мм, яка робить його найтоншим Ultra. Він оснащений ультразвуковим сканером відбитків пальців, вбудованим у дисплей, стереодинаміками з Dolby Atmos, USB-C 3.2 Gen 2, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC та підтримкою супутникового зв’язку. Телефон має рейтинг захисту від води та пилу IP66, IP68 та IP69.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Версія з червоним логотипом Leica отримала чорний та кремово-білий варіанти з покриттям позаду, натхненне камерами серії Leica M. Рельєфний безель Master Zoom Ring навколо блоку камер дозволяє контролювати фокусну відстань, баланс білого та експозицію. ПЗ Leica Edition включає ексклюзивний режим Leica Moment з кольоровідтворюванням в стилі M9, імітацією чорно-білої плівки M3 + MONOPAN 50 та класичне співвідношення сторін 3:2.

Телефон також оснащений спеціальним чіпом шифрування для конфіденційності та підтримує супутниковий зв’язок у системах BeiDou та TianTong. Xiaomi постачає цю модель у подарунковій коробці, у якій також є магнітний захисний чохол, кришка об’єктива Leica, ремінець для кріплення та серветка для очищення.

Стандартний Xiaomi 17 Ultra коштує ~$980 (12 ГБ / 512 ГБ), ~$1050 (16 ГБ / 512 ГБ) та ~$1190 (16 ГБ / 1 ТБ). Leica Edition пропонується за ~$1120 (16 ГБ / 512 ГБ) та ~$1260 (16 ГБ / 1 ТБ). Усі варіанти вже доступні для попереднього замовлення у Китаї, відкритий продаж розпочнеться 27 грудня 2025 року.

Джерело: Gizmochina