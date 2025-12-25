Новини Пристрої 25.12.2025 comment views icon

Представлений фотофлагман Xiaomi 17 Ultra: поворотний безель та Leica Edition

Представлений фотофлагман Xiaomi 17 Ultra: поворотний безель та Leica Edition

Сьогодні відбулася презентація Xiaomi 17 Ultra. Усі чекали один смартфон, а отримали два: компанія також представила варіант Leica Edition з ексклюзивними можливостями.

Xiaomi 17 Ultra

Новий флагман бренду оснащений 6,9” пласким дисплеєм M10 OLED LTPO з роздільною здатністю 2608×1200 пікселів та щільністю 420 PP. Екран досягає пікової яскравості 3500 ніт, підтримує HDR10+, Dolby Vision та має адаптивну частоту оновлення 1–120 Гц. Екран пропонує DC dimming, 1920 Гц PWM dimming, та захищений керамічним склом Xiaomi Ceramic Glass 2.0. Очам буде комфортно завдяки пікселям full RGB та сертифікації TÜV Rheinland.

У телефоні працює процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 з двома потужними ядрами Oryon на тактовій частоті 4,6 ГГц, шістьма продуктивними ядрами з частотою 3,62 ГГц та GPU Adreno 840. Чип охолоджує подвійна рідинна система, оптимізований для розсіювання тепла як процесора, так і камери, котра покращує теплопровідність на 50%.

Представлений фотофлагман Xiaomi 17 Ultra: поворотний безель та Leica EditionПредставлений фотофлагман Xiaomi 17 Ultra: поворотний безель та Leica EditionПредставлений фотофлагман Xiaomi 17 Ultra: поворотний безель та Leica EditionПредставлений фотофлагман Xiaomi 17 Ultra: поворотний безель та Leica EditionПредставлений фотофлагман Xiaomi 17 Ultra: поворотний безель та Leica Edition

Основна камера використовує 1-дюймовий сенсор Light Fusion 1050L, розроблений спільно з Leica, який забезпечує роздільну здатність 50 МП та власний динамічний діапазон 14EV. Технологія ультрадинамічного діапазону LOFIC обіцяє неперевершені нічні фото. Телеоб’єктив Leica з сенсором 200 МП та безперервним оптичним зумом підтримує збільшення без втрат на фокусній відстані від 75 мм до 100 мм з цифровим розширенням до 400 мм.

Представлений фотофлагман Xiaomi 17 Ultra: поворотний безель та Leica Edition

Система має сертифікацію Leica APO, плавучий об’єктив 3G+5P та підтримує макрознімання за допомогою телеоб’єктива на відстані 30 см. Надширококутна камера має 50 МП сенсор, кут огляду 115° та підтримує макрознімання на відстані 5 см. Фронтальна камера на 50 МП підтримує запис у форматі 4K зі швидкістю 60 кадрів/с.

Представлений фотофлагман Xiaomi 17 Ultra: поворотний безель та Leica EditionПредставлений фотофлагман Xiaomi 17 Ultra: поворотний безель та Leica EditionПредставлений фотофлагман Xiaomi 17 Ultra: поворотний безель та Leica EditionПредставлений фотофлагман Xiaomi 17 Ultra: поворотний безель та Leica EditionПредставлений фотофлагман Xiaomi 17 Ultra: поворотний безель та Leica EditionПредставлений фотофлагман Xiaomi 17 Ultra: поворотний безель та Leica Edition

Смартфон отримав акумулятор Jinshajiang на 6800 мАг, найбільшим серед усіх попередніх Xiaomi Ultra. Він підтримує дротове заряджання потужністю 90 Вт, бездротове на 50 Вт, зворотне дротове на 22,5 Вт та бездротове на 20 Вт. батарея також підтримує універсальний протокол PPS потужністю 90 Вт для ширшої сумісності із зарядними пристроями.

Спецпроєкти
Найкращі товари Anker зі знижками: що купити до Чорної п’ятниці 2025
EPAM реалізувала масштабну цифрову трансформацію Держстату: від стратегії до нового порталу з ШІ

Xiaomi 17 Ultra важить 223,4 г і має товщину 8,29 мм, яка робить його найтоншим Ultra. Він оснащений ультразвуковим сканером відбитків пальців, вбудованим у дисплей, стереодинаміками з Dolby Atmos, USB-C 3.2 Gen 2, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC та підтримкою супутникового зв’язку. Телефон має рейтинг захисту від води та пилу IP66, IP68 та IP69.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition

Версія з червоним логотипом Leica отримала чорний та кремово-білий варіанти з покриттям позаду, натхненне камерами серії Leica M. Рельєфний безель Master Zoom Ring навколо блоку камер дозволяє контролювати фокусну відстань, баланс білого та експозицію. ПЗ Leica Edition включає ексклюзивний режим Leica Moment з кольоровідтворюванням в стилі M9, імітацією чорно-білої плівки M3 + MONOPAN 50 та класичне співвідношення сторін 3:2.

Представлений фотофлагман Xiaomi 17 Ultra: поворотний безель та Leica EditionПредставлений фотофлагман Xiaomi 17 Ultra: поворотний безель та Leica EditionПредставлений фотофлагман Xiaomi 17 Ultra: поворотний безель та Leica EditionПредставлений фотофлагман Xiaomi 17 Ultra: поворотний безель та Leica Edition

Телефон також оснащений спеціальним чіпом шифрування для конфіденційності та підтримує супутниковий зв’язок у системах BeiDou та TianTong. Xiaomi постачає цю модель у подарунковій коробці, у якій також є магнітний захисний чохол, кришка об’єктива Leica, ремінець для кріплення та серветка для очищення.

Представлений фотофлагман Xiaomi 17 Ultra: поворотний безель та Leica EditionПредставлений фотофлагман Xiaomi 17 Ultra: поворотний безель та Leica EditionПредставлений фотофлагман Xiaomi 17 Ultra: поворотний безель та Leica EditionПредставлений фотофлагман Xiaomi 17 Ultra: поворотний безель та Leica Edition

Стандартний Xiaomi 17 Ultra коштує ~$980 (12 ГБ / 512 ГБ), ~$1050 (16 ГБ / 512 ГБ) та ~$1190 (16 ГБ / 1 ТБ). Leica Edition пропонується за ~$1120 (16 ГБ / 512 ГБ) та ~$1260 (16 ГБ / 1 ТБ). Усі варіанти вже доступні для попереднього замовлення у Китаї, відкритий продаж розпочнеться 27 грудня 2025 року.

Джерело: Gizmochina

Популярні новини

arrow left
arrow right
Фотофлагман Vivo X300 Ultra вийде у світі: дві 200 МП камери та інші відомі характеристики
"Вбивця" Galaxy Edge: вийшов тонкий смартфон Motorola Edge 70 за €800
Xiaomi 17 Ultra знімає феєрверк з дрона та красується з усіх боків в офіційних відео
Nova Launcher для Android, який залишився без розробників, продовжує отримувати оновлення
Перші зображення нових Nubia Fold та Flip 3 демонструють дизайн "не як у всіх"
Honor демонструє наживо Robot Phone з висувною камерою
Apple iPhone 17 втрачає "антиблікові" можливості після наклеювання захисного скла
Представлений Moto G67 Power за $190: 7000 мА·год, Snapdragon 7s Gen 2 та екошкіряний корпус
Вийшли Huawei Mate 80 і 80 Pro: 8000 ніт, Wi-Fi 7+ та ціна до $1800
Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року
Apple iPhone Fold на фінальній стадії перед виробництвом і коштуватиме як два 17 Pro Max, — інсайдери
Виробники смартфонів хочуть повернути microSD, щоб перекласти придбання пам'яті на користувача
Дивний баг в iOS 26 змушує фото з Android "червоніти" при відправці на iPhone
Samsung Galaxy TriFold офіційно має функцію другого монітора
Samsung Galaxy TriFold витримав 150 000 складань — відео, як його ламають
Перші зображення RedMagic 11 Air
Дисплеї всіх iPhone 17 однакові та гірші, ніж в Pixel 9a, — DxOMark
Apple iPhone Air — найбільш знецінений зі всіх моделей, після придбання він втрачає половину вартості
Motorola представила Moto G 2026: краща селфі-камера та більший акумулятор за $200
У Кореї заборонили продавати нові смартфони без процедури розпізнавання обличчя
Перший погляд на Xiaomi 17 Ultra — видно не все
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати