Новини Кіно 02.09.2025 comment views icon

Перші кадри фільму "28 років по тому: Храм кісток" — сер Джиммі і зомбі повертаються

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Перші кадри фільму "28 років по тому: Храм кісток" — сер Джиммі і зомбі повертаються
Рейф Файнз у фільмі "28 років по тому: Храм кісток" / Columbia Pictures

“Храм кісток” — це фільм-продовження торішнього “28 років по тому” Денні Бойла, який знімався паралельно із першим режисеркою Ніа Дакостою. 

“28 років по тому” і “28 років по тому: Храм кісток” — це перші фільми із запланованої трилогії, яка відновлює франшизу, започатковану стрічкою “28 днів потому” 2002 року з Кілліаном Мерфі в головній ролі. Перший вийшов торік, але отримав дуже посередні оцінки — 6,8/10 на IMDb, а також 88% від критиків та 64% від глядачів на Rotten Tomatoes. У прокаті стрічка заробила $150 млн по всьому світу при бюджеті виробництва у $60-75 млн. Раніше Бойл натякав, що третього фільму може не бути, якщо попередні два не виправдають касових сподівань Sony. Що ж, вся надія на “Храм кісток”.

Сюжет другого фільму слідує одразу за подіями “28 років по тому” і оповідає про Спайка (Елфі Вільямс), якого змушують приєднатися до жорстокого культу сера Джиммі Крістала (Джек О’Коннелл). Їхній шлях неминуче перетнеться з доктором Келсоном (Рейф Файнс) та носієм вірусу Альфа Самсоном (Чі Льюїс-Перрі). Персонаж Кілліана Мерфі, за словами Бойла, з’явиться “ближче до кінця трилогії”, але невідомо, чи це буде другий фільм.

Перші кадри фільму "28 років по тому: Храм кісток"Перші кадри фільму "28 років по тому: Храм кісток"Перші кадри фільму "28 років по тому: Храм кісток"Перші кадри фільму "28 років по тому: Храм кісток"

Перші реакції на тестових показах оцінили “Храм кісток”, як “кращий за оригінал” (в цьому випадку, це фільм “28 років по тому), розхвалюючи О’Коннелла як “лиходія року” та “значно кращу гру” Файнза. Окрема похвала звучала на адресу сценарію Алекса Гарланда, який був залучений у роботу одразу над двома фільмами трилогії. В “Храмі кісток” відзначили третій акт “зі сміливим поворотом”, а один інсайдер натякнув, що фінал містить сцену, про яку “будуть говорити протягом більшої частини 2026 року”.

“Перед приєднанням до фільму моя головна пропозиція продюсерам, серед яких були Денні і Алекс, звучала так: “Я зроблю фільм по-своєму”. Не намагатимусь наслідувати стиль Денні Бойла. Бо це неможливо. Він унікальний”, — розповідала Дакоста в попередніх інтерв’ю. “Єдина спільна риса — обидва фільми божевільні, своєрідні та дуже особисті з мистецької точки зору”.

Слід зазначити, що “Храм кісток” послуговувався більш традиційним підходом на зніманнях — на відміну від попередника, який повністю зняли на камери iPhone.

Повноцінний трейлер “Храму кісток” очікуємо побачити вже завтра, прем’єра фільму призначена на січень 2026 року.

“У 1967-му не було чатботів та іншого лайна”: Стівен Кінг виправив давню помилку книги у фільмі “Довга хода”

Популярні новини

arrow left
arrow right
В мережу злили перший тизер «Одіссеї» — Телемах Тома Голланда шукає батька
Nintendo представила акторів фільму Legend of Zelda — забудьте про фан-касти та зірку «Ейфорії»
Робота "на трієчку": актор "Фантастичної четвірки" оцінив фільм Marvel у скромні 3,5 із 5 на Letterboxd
«Ти несправна програма, що хоче жити»: новий трейлер «Трон: Арес» представляє Джареда Лето, як ШІ і суперсолдата
Перші реакції на фільм-антиутопію "Довга хода": двогодинна панічна атака, що "розтрощить" вам серце
"Нас обох нудило": Софі Тернер розповіла про "огидну" інтимну сцену з "братом по Грі престолів" в новому горорі
Знайомтесь, Варанг: перший постер «Аватар 3» розкрив зірку «Гри престолів» як лідерку клану Попелу
Горор очима собаки: трейлер нашумілого фільму "Хороший хлопчик" з 95% на Rotten Tomatoes
«Довга хода» Стівена Кінга оживає: режисер «Голодних ігор» показав новий трейлер на Comic-Con
Netflix розпочав зйомки фентезі "Хроніки Нарнії: Небіж чаклуна" — перший погляд на Діґорі та Поллі
Провальний «Мегалополіс» отримав другий шанс — Коппола перемонтує фільм і додасть нові сцени
Хідео Кодзіма склав власний топ фільмів 2025-го — готика, гонконзький бойовик і володар «Оскара»
Трейлер фільму «Аватар 3» злили в мережу — перший погляд на Людей Попелу і дежавю із «Шляхом води»
Трейлер «П’ять ночей у Фредді 2» — перший погляд на Мангл та Зламаних аніматроніків
Головне атмосфера, а не сюжет: Квентін Тарантіно назвав два найкращі «фільми для тусовок» всіх часів
"Я б усе зіпсував": Рідлі Скотт відмовився зняти "Термінатор 3" з гонораром у $20 млн
«Він Людина зі Сталі, а не з балачок»: режисери «Супермена» висміяли самі себе в новому епізоді «Ріка і Морті»
Disney панікує через втрату "чоловіків-зумерів" серед глядачів Marvel та "Зоряних війн", — Variety
Перші кадри фентезі "100 ночей Геро" за графічним романом Ізабель Грінберг із "сучасною" Шехерезадою
Перший погляд на «монстра» Джейкоба Елорді в готичному фентезі «Франкенштейн» — нові кадри і дата релізу
Фільм жахів "Зброя" заробив за 10 днів більше, ніж великий провал Disney за два місяці
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати