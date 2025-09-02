Перші кадри фільму "28 років по тому: Храм кісток" — сер Джиммі і зомбі повертаються

Рейф Файнз у фільмі "28 років по тому: Храм кісток" / Columbia Pictures

“Храм кісток” — це фільм-продовження торішнього “28 років по тому” Денні Бойла, який знімався паралельно із першим режисеркою Ніа Дакостою.

“28 років по тому” і “28 років по тому: Храм кісток” — це перші фільми із запланованої трилогії, яка відновлює франшизу, започатковану стрічкою “28 днів потому” 2002 року з Кілліаном Мерфі в головній ролі. Перший вийшов торік, але отримав дуже посередні оцінки — 6,8/10 на IMDb, а також 88% від критиків та 64% від глядачів на Rotten Tomatoes. У прокаті стрічка заробила $150 млн по всьому світу при бюджеті виробництва у $60-75 млн. Раніше Бойл натякав, що третього фільму може не бути, якщо попередні два не виправдають касових сподівань Sony. Що ж, вся надія на “Храм кісток”.

Сюжет другого фільму слідує одразу за подіями “28 років по тому” і оповідає про Спайка (Елфі Вільямс), якого змушують приєднатися до жорстокого культу сера Джиммі Крістала (Джек О’Коннелл). Їхній шлях неминуче перетнеться з доктором Келсоном (Рейф Файнс) та носієм вірусу Альфа Самсоном (Чі Льюїс-Перрі). Персонаж Кілліана Мерфі, за словами Бойла, з’явиться “ближче до кінця трилогії”, але невідомо, чи це буде другий фільм.

Перші реакції на тестових показах оцінили “Храм кісток”, як “кращий за оригінал” (в цьому випадку, це фільм “28 років по тому), розхвалюючи О’Коннелла як “лиходія року” та “значно кращу гру” Файнза. Окрема похвала звучала на адресу сценарію Алекса Гарланда, який був залучений у роботу одразу над двома фільмами трилогії. В “Храмі кісток” відзначили третій акт “зі сміливим поворотом”, а один інсайдер натякнув, що фінал містить сцену, про яку “будуть говорити протягом більшої частини 2026 року”.

“Перед приєднанням до фільму моя головна пропозиція продюсерам, серед яких були Денні і Алекс, звучала так: “Я зроблю фільм по-своєму”. Не намагатимусь наслідувати стиль Денні Бойла. Бо це неможливо. Він унікальний”, — розповідала Дакоста в попередніх інтерв’ю. “Єдина спільна риса — обидва фільми божевільні, своєрідні та дуже особисті з мистецької точки зору”.

Слід зазначити, що “Храм кісток” послуговувався більш традиційним підходом на зніманнях — на відміну від попередника, який повністю зняли на камери iPhone.

Повноцінний трейлер “Храму кісток” очікуємо побачити вже завтра, прем’єра фільму призначена на січень 2026 року.