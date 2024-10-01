Провальні «Марвели» обійшлись Disney в шалені $378 млн — з них $100 млн пішли на перезнімання (витік зі звіту)

Супергеройський фільм «Марвели» з Брі Ларсон в головній ролі «відзначився» найнижчими касовими показниками в історії MCU і разом з тим — одним із найбільших бюджетів виробництва.

Нові дані, які надає сайт World of Reel, посилаючись на витік зі звіту Disney, кажуть про те, що виробництво «Марвелів» коштувало $378 млн — і це один із найдорожчих фільмів в історії. Причому $100 млн з цієї суми витратили на «перший» раунд перезйомок (цікаве уточнення, яке натякає на те, що був і другий?).

Для порівняння: «Месники: Війна нескінченості» обійшовся приблизно у $316-400 млн, але й заробив близько $2 млрд по всьому світу. Тоді як глобальна каса «Марвелів» складає лише $206 млн, а у внутрішньому прокаті фільм ледь дістався позначки у $84 млн.

Раніше гендиректор Disney Боб Айгер таки знайшов крайнього й звинуватив у провалі режисерку Нію Дакосту, заявивши, що тій була потрібна допомога зі сторони, щоб покращити фільм, але цього не вдалось зробити через пандемію.

«На знімальному майданчику не було достатнього нагляду з боку керівників».

Нагадаємо, що пригодницький бойовик Ніа Дакости показував історію трьох супергеройок — Брі Ларсон у ролі Капітана Марвел, Тейону Парріс у ролі Моніки Рамбо та Іман Веллані в ролі Міс Марвел — які рятують світ, паралельно намагаючись впоратись з обміном суперздібностями.

У прокаті «Марвели» стартували на початку листопада з $46 млн на внутрішньому ринку, як найгірший дебют MCU, тоді як у другий вікенд продажі квитків знизились на 78%, оформивши ще один «‎рекорд» — найбільше падіння за другий вікенд для франшизи.

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Загалом минулий рік не приніс Disney жодного «фільма-мільярдера» (у 2019-му таких було аж 7). Натомість 2024 рік розпочався для студії зі значно кращими показниками: «Дедпул і Росомаха», який став єдиним фільмом Marvel, що вийшов цьогоріч, заробив понад $1,3 млрд у всьому світі; тоді як спільна робота Disney та Pixar, сиквел хітового мультфільму «Думками навиворіт», став найбагатшим анімаційним фільмом в історії з касою у $1,5 млрд (хоча у випадку з останнім без скандалів не обійшлось).