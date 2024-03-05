Засновник Amazon Джефф Безос випередив Ілона Маска і знову став найбагатшою людиною світу

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, у вівторок статки Безоса сягнули $200 млрд, повернувши йому лідерські позиції в рейтингу мільярдерів.

Business Insider зазначає, що у 2017 році Безос вперше обігнав співзасновника Microsoft Білла Гейтса як найбагатшу людину світу, а востаннє утримував це звання у 2021-му — до того, як його потіснив Ілон Маск (у певний момент перевага гендиректора Tesla сягала $142 млрд).

Безос повернув собі перше місце після тривалого зростання акцій Big Tech на фоні буму штучного інтелекту. Мільярдер володіє аерокосмічною компанією Blue Origin та 9% гіганта електронної комерції Amazon (лише цього року акції компанії зросли на 17%).

Маск і власник бренду товарів розкоші LVMH Бернар Арно розташувались на другому і третьому місцях відповідно — зі $198 і $197 млрд. Акції Tesla цього року впали на 24%.

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