Новини IT-бізнес 05.03.2024 о 11:34 comment views icon

Засновник Amazon Джефф Безос випередив Ілона Маска і знову став найбагатшою людиною світу

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин ITC.ua

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, у вівторок статки Безоса сягнули $200 млрд, повернувши йому лідерські позиції в рейтингу мільярдерів.

Business Insider зазначає, що у 2017 році Безос вперше обігнав співзасновника Microsoft Білла Гейтса як найбагатшу людину світу, а востаннє утримував це звання у 2021-му — до того, як його потіснив Ілон Маск (у певний момент перевага гендиректора Tesla сягала $142 млрд).

Засновник Amazon Джефф Безос випередив Ілона Маска і знову став найбагатшою людиною світу
Зростання статків Джеффа Безоса протягом року

Безос повернув собі перше місце після тривалого зростання акцій Big Tech на фоні буму штучного інтелекту. Мільярдер володіє аерокосмічною компанією Blue Origin та 9% гіганта електронної комерції Amazon (лише цього року акції компанії зросли на 17%).

Джефф Безос втретє за місяць продає акції Amazon — цього разу на $2 млрд

Маск і власник бренду товарів розкоші LVMH Бернар Арно розташувались на другому і третьому місцях відповідно — зі $198 і $197 млрд. Акції Tesla цього року впали на 24%.

Засновник Amazon Джефф Безос випередив Ілона Маска і знову став найбагатшою людиною світу
Індекс мільярдерів Bloomberg на 05.03.2024

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати