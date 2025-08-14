Колишній працівник поліції, а також колишній голова служби безпеки заводу Tesla у Фремонті, США, позивається через систематичні порушення закону на підприємстві.

У позові Озелла Мюррея до Tesla йдеться про наявність на заводі випадків сексуального насильства, зловживання наркотиками та алкоголем, а також поширення расизму.

Згідно з 159-сторінковим федеральним позовом, про який розповідають The Independent та Futurism, команда офіцера регулярно конфісковувала кокаїн, фентаніл та зброю на заводі. Охоронці також розслідували «акти сексуального відхилення» та відправляла співробітників додому через перебування в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

«Великий прибуток завжди був для компанії важливішим за здорове робоче середовище. Для Tesla більша кількість кузовів на виробничій лінії означала більше автомобілів, що виїжджали з заводських дверей — незалежно від того, наскільки брудними були руки, які збирали ці автомобілі», — йдеться у скарзі.

У позові Мюррея та його колишніх колег йдеться, що тих, хто повідомляв про проблеми, звільняли за фальшивими звинуваченнями або змушували піти у відставку. Він стверджує, що генеральний директор Tesla Ілон Маск особисто брав участь у багатьох подібних рішеннях щодо наймання та звільнення працівників.

«Маск часто відвідував цей об’єкт — і не лише для фотографування на високому рівні, а й для того, щоб безпосередньо керувати, спрямовувати та сприяти вирішенню виробничих та кадрових проблем на заводі. Маск часто відвідував завод і проводив зустрічі з розв’язання проблем з працівниками ліній, а не лише з вищім керівництвом. Маск проводив зустрічі з працівниками усіх підрозділів заводу (від виробничої лінії до операцій та відділу кадрів) і одразу ж видавав розпорядження щодо розв’язання проблем, які порушували працівники».

Позов розповідає про «поспішно найнятих та погано перевірених» працівників у Фремонті, котрих описує як «відвертих расистів та мізогінів».

«Багато хто з тих, хто там працював, порівнювали це робоче місце з Півднем Джима Кроу. Середовищем, в якому темношкірі працівники та представники інших рас зазнають расових образ, стереотипів та ворожості, зокрема з неодноразовим використанням, безперечно, найжорстокішої та найпринизливішої расової образи в історії людства: «N****r». … Темношкірі працівники Tesla регулярно повідомляли про петлі на столах та іншому обладнанні, а також про графіті з цим словом на стінах, у туалетних кабінках, ліфтах — навіть на нових автомобілях Tesla, що сходять з конвеєра».

Темношкіра працівниця служби безпеки, підлегла Мюррея, зазнала образи словами, через яку взяла медичну відпустку, щоб оговтатися. Натомість тодішній керівник Мюррея сказав, що те, що сталося — вкорінена норма, і треба на це зважати.

«Однак, замість того, щоб підбадьорити, керівник Мюррея… сказав йому, що Мюррей повинен інформувати всіх нових темношкірих співробітників служби безпеки, що використання «слова на літеру «Н» просто вкоренилося у культурі Tesla, і тому Мюррей повинен залучати до роботи лише тих, хто готовий прийняти та погодитися з поширеністю цього слова на робочому місці».

У ще одному з описаних випадків темношкірий працівник конвеєра вигукнув до білого колеги через дії останнього, котрі могли привести до пошкодження збираного авто. натомість він отримав відповідь: «Хочеш висіти на дереві?».

Також керівники середньої ланки заводу використовували норми нульової толерантності до алкоголю і наркотиків, щоб помститися колегам.

«Як виявилося, багато керівників та менеджерів просто використовували цю політику як засіб помсти своїм підлеглим, зокрема, коли працівник лінійного рівня відхиляв сексуальні домагання керівника чи менеджера. Або коли керівник хотів помститися комусь через його расу чи етнічну приналежність. Або коли керівник хотів помститися комусь через скаргу, яку на нього подав працівник».

Водночас звільнених за справжні порушення потім знов приймали на роботу — через великий попит на автомобілі та напружений графік роботи. Це було можливим завдяки агенціям з тимчасового найму. така форма давала можливість обійти звичайну перевірку біографічних даних. «Часто» це означало, що жертву образ примушували знов працювати зі своїм кривдником. Один з таких працівників, якого раніше звільнили за насильство на робочому місці, повернувся та одразу напав на свого колегу.

Мюррей відверто розмовляв з керівництвом Tesla щодо проблем безпеки у Фремонті. За це його «звільнили без попередження під приводом «поганої роботи», хоча він жодного разу не отримував дисциплінарного стягнення та п’ять разів отримував підвищення за шість років роботи у компанії.

Співпозивачі також пережили подібний досвід: їх звільнили нібито за «погану роботу». Кожен з них порушував серйозні питання щодо проблем у Tesla або розслідував та обґрунтовував правопорушення співробітників. Їх майже одразу звільняли, або ж вони були змушені звільнитися самі до того, як це могло б статися.

Позов до Tesla поданий за п’ятьма підставами, включаючи помсту, незаконне звільнення та нездатність запобігти незаконній дискримінації. Позивачі вимагають компенсації збитків, відшкодування моральної шкоди, штрафних санкцій та відшкодування оплати адвокатів та судових витрат.

Раныше комісія США з рівних можливостей працевлаштування позивалася до Tesla за звинуваченнями у расизмі на її заводі у Фремонті. Цієї весни Tesla врегулювала позов, поданий темношкірою працівницею заводу, котра звинуватила менеджера у привітанні словами «Ласкаво просимо на плантацію». Також компанія стикається з багатьма позовами через расизм, дезінформацію акціонерів та від постраждалих власників авто.