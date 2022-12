Ексспівробітники Tesla стверджують, що їх звільнили через критику Ілона Маска

Двоє колишніх співробітників Tesla стверджують, що їх незаконно звільнили з компанії після того, як вони планували публічно розкритикувати Ілона Маска, повідомляє Bloomberg.

Обидва співробітники з Каліфорнії подали скарги до Національної ради з трудових відносин (NLRB) на приклад того, що звільнення порушило федеральний закон про захист висловлювань працівників щодо умов праці.

Зазначається, що співробітники брали участь у створенні двох листів: в одному керівників Tesla просили переглянути політику “повернення до офісів” після COVID (скасування дистанційки та перебування в офісі щонайменше 40 годин на тиждень, інакше — звільнення), а інший стосувався публікації Ілона Маска, яка “порушувала політику компанії щодо боротьби з домаганнями”. За даними Bloomberg, листи так і не були надіслані керівництву автовиробника.

Позов майже дублює аналогічну справу, пов’язану з групою колишніх співробітників SpaceX. Ті стверджували, що їх незаконно звільнили після написання листа, у якому компанію закликали посилити свою “політику нульової толерантності Нульова толерантність — політика, яка передбачає призначення максимально можливих за законом обмежень і санкцій навіть за незначні правопорушення або проступки з метою усунення небажаної поведінки. Політика нульової толерантності забороняє правоохоронним органам здійснювати покарання на власний розсуд чи змінювати його. Вони зобов'язані встановити заздалегідь певне покарання, незалежно від індивідуальних особливостей правопорушень, пом'якшувальних обставин.” після звинувачень у сексуальних домаганнях проти Маска.

Після оприлюднення листа в червні 2022 року зрештою було звільнено дев’ятьох співробітників, вісім із яких подали скаргу в NLRB і залучили юридичну фірму з Сан-Франциско для представлення їхньої справи. Колишні співробітники Tesla звернулись до тієї ж компанії.

Протягом багатьох років проти Tesla висувалася низка звинувачень та судових позовів, що стосувалися роботи профспілок, сексуальних домагань, расової та гендерної дискримінації в компанії. Сотні співробітників SpaceX також підписували лист із засудженням поведінки Маска.

Також через критику Маска було звільнено близько 20 співробітників Twitter. Ілон вже скоротив інженера Еріка Фонхефера, який намагався публічно виправити свого генерального директора в Twitter, та Сашу Соломон — інженера-програміста Twitter, яка написала серію твітів із критикою Маска, закінчивши свій випад фразою “Kiss my ass, Elon”. Багатьох співробітників звільняють навіть за непублічну критику гендиректора в приватному Slack компанії. Twitter, який після масштабного скорочення втратив відділ комунікацій, ніяких коментарів не давав. А от Маск підтвердив ці звільнення у своєму твіті:

I would like to apologize for firing these geniuses. Their immense talent will no doubt be of great use elsewhere.

— Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2022