Біткоїн втратив у ціні 8% і коштує менше $20000 на тлі краху банку Silvergate, проблем SVB, зниження індексів та підвищення процентних ставок у США

Ринок криптовалют втратив понад $70 млрд з 8 до 10 березня. За даними CoinDesk, біткоїн впав майже на 8%, до $19 900. Етеріум також подешевшав на 8%, до $1400. Наразі падіння триває – зараз біткоїн коштує $19779.

Важливим чинником, що вплинув на ринок криптовалют, став крах Silvergate Capital, великого кредитора криптоіндустрії. Silvergate заявив, що згортає операції та ліквідує свій банк. Падіння Silvergate – ще один приклад того, як банкрутство криптовалютної біржі FTX, великого клієнта банку, продовжує впливати на галузь.

Також Silicon Valley Bank заявив про продаж активів на суму $21 млрд зі збитком у $1,8 млрд. SVB – один із найбільших банків, що фінансують технологічні стартапи. Надаючи традиційні банківські послуги, а також фінансуючи технологічні проєкти, він став одним з основних в індустрії венчурного капіталу США. Продаж активів SVB відбувся на тлі загального послаблення фінансування технологій – венчурні інвестори зберігають обережність на тлі несприятливої ​​макроекономічної ситуації.

Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл зазначив, що відсоткові ставки можуть зрости та залишитися вищими, ніж очікувалося. Підвищення відсоткових ставок відчутно впливає на ризиковані активи, такі як акції та криптовалюти.

І Silvergate, і SVB вклали свої гроші в казначейські облігації США, які втратили у ціні, оскільки ФРС підвищила ставки. Банки були змушені продавати облігації зі збитками, щоб зміцнити свої позиції.

Рух цін на криптовалюту досить тісно пов’язаний із фондовими ринками США, зокрема з високотехнологічним індексом Nasdaq. У четвер основні американські ринки закрилися зниженням. Експерти сходяться на думці, що падіння може продовжитися і зараз не найкращий час для покупки криптовалют.

Джерело: CNBC