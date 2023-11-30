Збірка Grand Theft Auto: The Trilogy стане доступною для підписників Netflix з 14 грудня

Netflix продовжує розвивати свій ігровий напрямок. Компанія оголосила, що Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition з’явиться на платформі з 14 грудня. Добірка буде безплатною для передплатників Netflix, як і інші проєкти бібліотеки сервісу.

Кожна з трьох ігор, включених до Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, була оновлена для мобільних пристроїв. У трилогію входять культові Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City та Grand Theft Auto: San Andreas. У них можна буде грати через застосунок Netflix, але вони також доступні як окремі застосунки на Android та iOS.

Netflix збирає у свою бібліотеку, що постійно росте, різні ігри, від надзвичайно популярного рогалика Hades до індії-ігор Braid, Death’s Door, Katana Zero та ін. Компанія також займається розробкою власних ігор завдяки придбанню студії Night School, яка створила популярні ігри Oxenfree та Afterparty. Це придбання вже принесло свої плоди – на початку цього року вийшла гра Oxenfree II: Lost Signals, яка отримала хороші відгуки. Причому вона не стала ексклюзивом для Netflix, а також доступна на Nintendo Switch, PS4, PS5 та ПК через Steam. Таким чином, Netflix використовує ігри не лише для залучення нових передплатників.

Джерело: Engadget