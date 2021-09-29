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Netflix приобрел игровую студию Night School и расширяет бета-тест раздела с играми на Испанию и Италию

Netflix приобрел игровую студию Night School и расширяет бета-тест раздела с играми на Испанию и Италию

Netflix приобрел игровую студию Night School и расширяет бета-тест раздела с играми на Испанию и Италию


Netflix продолжает развивать новоиспеченное игровое направление: и вот сейчас онлайн-кинотеатр купил свою первую студию — Night School Studio.

О планах Netflix включить игры в предложение своего стримингового сервиса (без доплаты) стало известно в июле 2021 года — для развития нового направления бизнеса компания наняла бывшего руководителя EA Mobile Майка Верду. В конце августа Netflix начал тестировать первыми мобильные игры для Android в Польше.

Night School Studio — американский независимый разработчик и издатель видеоигр, основанный 6 июня 2014 года Шоном Кранкелем и Адамом Хайнсом. Она известна по приключениям Oxenfree и Afterparty, а также мобильным тайтлам Mr. Robot:1.51exfiltrati0n и Next Stop Nowhere.

Сейчас Night School Studio работает над продолжением мистической адвенчуры Oxenfree с подзаголовком Lost Signals. Ее релиз на PS4, PS5, Switch и ПК запланирован на начало 2022 года. В Night School Studio подтвердили, что после присоединения к Netflix продолжать работать над Oxenfree II: Lost Signals и новыми игровыми мирами.

Одновременно Netflix расширил бета-тест раздела с играми на еще две страны — Испанию и Италию. Само тестирование по-прежнему ограничено платформой Android, но библиотека доступных игр разрослась до пяти тайтлов: кроме Stranger Things: 1984 и Stranger Things 3 теперь доступны еще три — Shooting Hoops, Card Blast и Teeter Up.

Накануне Netflix раскрыл точную статистику о зрителях и просмотрам для своих самых популярных фильмов и сериалов.

Netflix раскрыл точную статистику о зрителях и просмотрах десяти самых популярных сериалов и фильмов

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