Netflix приобрел игровую студию Night School и расширяет бета-тест раздела с играми на Испанию и Италию

Netflix продолжает развивать новоиспеченное игровое направление: и вот сейчас онлайн-кинотеатр купил свою первую студию — Night School Studio.

О планах Netflix включить игры в предложение своего стримингового сервиса (без доплаты) стало известно в июле 2021 года — для развития нового направления бизнеса компания наняла бывшего руководителя EA Mobile Майка Верду. В конце августа Netflix начал тестировать первыми мобильные игры для Android в Польше.

Night School Studio — американский независимый разработчик и издатель видеоигр, основанный 6 июня 2014 года Шоном Кранкелем и Адамом Хайнсом. Она известна по приключениям Oxenfree и Afterparty, а также мобильным тайтлам Mr. Robot:1.51exfiltrati0n и Next Stop Nowhere.

Сейчас Night School Studio работает над продолжением мистической адвенчуры Oxenfree с подзаголовком Lost Signals. Ее релиз на PS4, PS5, Switch и ПК запланирован на начало 2022 года. В Night School Studio подтвердили, что после присоединения к Netflix продолжать работать над Oxenfree II: Lost Signals и новыми игровыми мирами.

Одновременно Netflix расширил бета-тест раздела с играми на еще две страны — Испанию и Италию. Само тестирование по-прежнему ограничено платформой Android, но библиотека доступных игр разрослась до пяти тайтлов: кроме Stranger Things: 1984 и Stranger Things 3 теперь доступны еще три — Shooting Hoops, Card Blast и Teeter Up.

The rollout continues! Today members in Spain and Italy will see Netflix Games available on their Android phones. We’re still in the early stages of our gaming experience, however here’s a snapshot of what’s new… pic.twitter.com/LHaQJmCBvn

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 28, 2021