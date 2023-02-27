Новини Ігри 27.02.2023 о 16:21

Збори Star Citizen із гравців перевищили $550 млн – близько $125 з кожного зареєстрованого «громадянина»

Вадим Карпусь

Автор новин

Компанія Cloud Imperium Games продовжує встановлювати нові рекорди зборів на краудфандингу (і водночас продовжує годувати фанатів обіцянками). Надходження на розробку гри Star Citizen перевищили позначку $550 млн, а вона все ще далека від завершення.

Зараз Star Citizen налічує понад 4,4 млн зареєстрованих користувачів, або «громадян». На момент написання гра зібрала на краудфандингу $551 653 917. Таким чином, середній внесок на одного громадянина становить приблизно $124,70.

Сборы Star Citizen с игроков превысили $550 млн – около $125 с каждого зарегистрированного «гражданина»

У вересні минулого року збори Star Citizen перевищили позначку $500 млн. Таким чином, Cloud Imperium Games знадобилося близько 5 місяців, щоб зібрати ще понад $50 млн — приблизно по $10 млн на місяць. Хоча збори тривають нерівномірно. Так, за весь 2022 рік користувачі пожертвували на розробку Star Citizen близько $113 млн, що на 31% більше результату попереднього року. Але з початку 2023 року, майже за 2 місяці, було зібрано близько $8 млн.

Cloud Imperium Games запустила кампанію на Kickstarter для Star Citizen у 2012 році. При цьому спочатку передбачалося, що гра вийде 2014 року. Проте після більш ніж 10 років розробки та $550 млн зібраних коштів вона все ще не має остаточної дати випуску. Те саме вірно й для сюжетного режиму гри Squadron 42.

Що стосується інших ігор, то навіть найуспішніші проєкти як мінімум на порядок відстають від Star Citizen із краудфандингового фінансування. Другою за обсягом фінансування є сумно відома RPG Річарда Герріота Гэрриота Shroud of the Avatar: Forsaken Virtues з $11,8 млн. За нею слідують Shenmue III ($6,3 млн), Chronicles of Elyria ($6,1 млн), Bloodstained: Ritual of the Night ($5,5 млн) та Torment: Tides of Numenera ($4,7 млн).

Cloud Imperium Games: выхода Squadron 42 нужно подождать ещё несколько лет

Джерело: gameworldobserver


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