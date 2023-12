Педро Паскаль, «Оппенгеймер» та The Last of Us — IMDb склав топ зірок, фільмів та серіалів 2023 року

Сайт IMDb представив щорічні рейтинги найпопулярніших фільмів, серіалів та акторів. Очолив рейтинг Педро Паскаль, який знявся одразу у двох хітових серіалах — «Мандалорець» та «Останні з нас», що був також відзначений як краще шоу 2023 року. Серед фільмів тим часом лідирує «Оппенгеймер», дещо перевершивши свого конкурента цього літа та лідера касових зборів «Барбі».

Зірка року — Педро Паскаль

Педро Паскаль очолив топ 100 зірок 2023 року. Актор чилійського походження зіграв головну роль у двох найпопулярніших телевізійних серіалах року — «Останні з нас» та «Мандалорець». Він також отримав три номінації на премію «Еммі».

Майбутні роботи: другий сезон «Останніх з нас‎», «Гладіатор 2‎», «Лялі їдуть далі‎».

У десятку зірок 2023 року також потрапили Мері Елізабет Вінстед («Асока»); Ана де Армас («Небезпечне побачення‎»), яка, до речі, торік очолювала рейтинг; Дженна Ортега («Венздей»); Белла Рамзі («Останні з нас‎»); Марго Роббі («Барбі‎»); Ребека Фергюсон («Бункер»); Кеті Сакгофф («Мандалорець»); Карла Ґуджино («Падіння дому Ашерів»); Кілліан Мерфі («Оппенгеймер»).

Фільм року — «Оппенгеймер»

Історичний біографічний фільм Крістофера Нолана цього літа переніс суперечливу кар’єру Дж. Роберта Оппенгеймера в субатомний фокус на екранах по всьому світу — вибухова стрічка вийшла паралельно з «Барбі» Ґрети Ґервіґ, що породило інтернет-феномен «Барбенгеймер». Власне це не завадило обом стрічкам оформити гідні заробітки — фільм про ляльку Mattel зібрав понад $1 млрд по всьому світу, тоді як стрічка Нолана відзначилась понад $900 млн.

Протягом місяця з моменту дебюту «Оппенгеймер» з Кілліаном Мерфі в головній ролі очолював рейтинг найпопулярніших фільмів IMDb і зрештою забезпечив собі перше місце у загальному топі 2023 року.

У десятку кращих також потрапили цьогорічний лідер касових зборів «Барбі», «Вартові Галактики 3», «Русалонька», «Джон Вік 4», «Брати Супер Маріо в кіно», «П’ять ночей у Фредді», «Людина-павук: Крізь Всесвіт», «Вбивці квіткової повні» та «Флеш».

Серіал року — «Останні з нас‎» / The Last of Us

Дебютний сезон шоу, заснований на подіях гри The Last of Us, випущеній для PS3 у 2013 році, складався з 9 епізодів, які під час трансляцій невпинно били рекорди з переглядів. Згодом «Останні з нас» досяг звання серіалу, який переглядали найбільше на HBO за весь час, та номінували на 24 премії «Еммі». Про те, що серіал подовжено, оголосили за два тижні після виходу останньої серії першого у березні. А вже у серпні співавтори анонсували аж 4 сезони для постапокаліптичного шоу.

Шоу допомогло Педро Паскалю (чотири тижні займав перше місце в рейтингу STARmeter) стати вірусною суперзіркою, а Белла Рамзі попри попередню критику вписалась у роль і стала улюбленицею багатьох шанувальників.

У десятці кращих серіалів також відзначились «Асока», «Спадкоємці», «Чорне дзеркало», «Мандалорець», «Ван Піс», «Падіння дому Ашерів», «Тед Лассо», «Ведмідь» та «Покоління Ві».