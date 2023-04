Злодії потрапили в Apple Store через діру в туалеті сусіднього кафе та вкрали iPhone на $0,5 млн

Минулими вихідними було пограбовано магазин Apple Store у торговому центрі Alderwood Mall у Вашингтоні. Двоє злодіїв дісталися приміщення через кафе. Спочатку вони потрапили в Seattle Coffee Gear, увійшли до туалету та проробили діру у стіні, яка вела до підсобки магазину. Таким чином грабіжники обійшли систему безпеки Apple Store та вкрали 436 одиниць iPhone на суму близько $500 тис.

За словами менеджера Seattle Coffee Gear Еріка Маркса, він ніяк не припускав, що кафе щільно примикає до Apple Store, знаючи розташування магазину. «Я б ніколи не подумав, що ми знаходимося поряд з Apple Store, я маю на увазі те, як він розташований. Хтось справді мав це продумати та отримати доступ до планування торговельного центру».

