Новини WTF 07.04.2023 о 17:27

Злодії потрапили в Apple Store через діру в туалеті сусіднього кафе та вкрали iPhone на $0,5 млн

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Злодії потрапили в Apple Store через діру в туалеті сусіднього кафе та вкрали iPhone на $0,5 млн

Минулими вихідними було пограбовано магазин Apple Store у торговому центрі Alderwood Mall у Вашингтоні. Двоє злодіїв дісталися приміщення через кафе. Спочатку вони потрапили в Seattle Coffee Gear, увійшли до туалету та проробили діру у стіні, яка вела до підсобки магазину. Таким чином грабіжники обійшли систему безпеки Apple Store та вкрали 436 одиниць iPhone на суму близько $500 тис.

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За словами менеджера Seattle Coffee Gear Еріка Маркса, він ніяк не припускав, що кафе щільно примикає до Apple Store, знаючи розташування магазину. «Я б ніколи не подумав, що ми знаходимося поряд з Apple Store, я маю на увазі те, як він розташований. Хтось справді мав це продумати та отримати доступ до планування торговельного центру».

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Поліції вдалося отримати відеозапис крадіжки, але оскільки ведеться розслідування, він поки не опублікований. З самого кафе нічого не вкрали, але заміна замків та ремонт стіни у санвузлі коштуватиме $1500.

Коли сталася крадіжка, в Apple Store не було співробітників – торговий центр був зачинений на ніч. Представник Alderwood Mall розповіли, що вони працюють з поліцією над розкриттям інциденту, Apple поки не дає коментарів.

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Джерело: MacRumors


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