Новини Кіно 30.07.2025 comment views icon

Знайомтесь, Пейлак: «Аватар 3» розкрив зірку «Гаррі Поттера» як лідера Торговців Вітру (його оминув трейлер)

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Катерина Даньшина

Редактор новин

Знайомтесь, Пейлак: «Аватар 3» розкрив зірку «Гаррі Поттера» як лідера Торговців Вітру (його оминув трейлер)
Кадри з фільму «Аватар: Вогонь і попіл»

Днями перший трейлер «Аватар: Вогонь і попіл» офіційно представили публіці, однак один важливий герой лишився поза увагою — видання Empire виправило цю прикру помилку, представивши перший погляд на лідера торговців Вітру у виконанні Девіда Тьюліса.

Торговці Вітру, або клан Тлалім — одне із двох нових угруповань На’ві поряд з племенем Попелу, представники якого подорожують на гігантських летючих створіннях з Пандори, схожих на медуз. Останніх нам показали у трейлері, утім лідера групи на ім’я Пейлак він оминув.

«Вони все ще на 100% На’ві, але не прив’язані до певної місцевості, що є відмінністю, оскільки більшість народів дуже глибоко вкорінені у своєму відчутті місця», — розповідає режисер Джеймс Кемерон про клан. Пейлак натомість «грає в довгу» і його роль розтягнеться «далеко за рамки» третього фільму. «Те саме з персонажами Кейт та Кліффа [Ронал і Тоноварі] в останньому фільмі».

Перший погляд на лідера клану Тлалім Пейлака (Девіда Тьюліс) у фільмі «Аватар: Вогонь і попіл»
Перший погляд на лідера клану Тлалім Пейлака (Девіда Тьюліс) у фільмі «Аватар: Вогонь і попіл»

Роль Пейлака взяв на себе Девід Тьюліс, найбільш відомий роллю Ремуса Люпіна в «Гаррі Поттері». Актор коротко розповів, яким є його персонаж, зазначивши, що той — один із найвеличніших На’ві, яких можна побачити у фільмі.

«Те, як він тримається, у нього чудова постава, він абсолютно приголомшливий у фільмі».

Очікується, що Торговці вітром можуть об’єднатися з Джейком (Сем Вортінгтон) та морським кланом Меткаїна — проти головного антагоніста фільму клану Попелу, Манкван, на чолі з Варанг Уни Чаплін. Манкван загартовані трагедією, яка змусила їх відійти від духовної сутності Пандори, Ейви.

«У них купа невирішених травм», — каже Чаплін. «Їх спіткало стихійне лихо, і Варанг сказала: “До біса Ейву”. Вона, по суті, йде до іншої сили і намагається її використати, щоб відвести свій народ від страждань. Легко впасти в менталітет лиходія, але насправді вона героїня свого народу. Тому що врятувала їх від страждань, голоду та жебрацтва».

Лідерка клану Попелу Варанг (Уна Чаплін) у фільмі «Аватар: Вогонь і попіл»
Лідерка клану Попелу Варанг (Уна Чаплін) у фільмі «Аватар: Вогонь і попіл»

Порівняно з оригінальним фільмом «Аватар» 2009 року, який лише коротко торкнувся різних кланів, що живуть на Пандорі, «Шлях Води» представив світ, повний нових персонажів — деякі стануть ключовими в майбутніх фільмах, де історія може відійти від родини Саллі. Кемерон уточнює, що все ще планує зняти четвертий і п’ятий «Аватари» самостійно.

«Немає причин не робити цього. Я здоровий, я готовий до роботи. Однак не виключаю [відходу]. Потрібно дуже багато енергії, щоб впоратися з таким обсягом ще протягом 6-7 років».

Джейк Саллі (Сем Вортінгтон) у фільмі «Аватар: Вогонь і попіл»
Джейк Саллі (Сем Вортінгтон) у фільмі «Аватар: Вогонь і попіл»

Окрім цього у планах 70-річного режисера — анімаційний серіал-антологія за «Аватаром», фільми про Хіросіму, а також екранізація «Дияволів» Джо Аберкромбі.

«Я сказав [керівникам Disney]: дивіться, я хочу зробити анімаційний серіал-антологію, який по суті знаходиться в тому ж світі, але з історіями, яких ви не очікували б від нього», — пояснює режисер. «Там навіть може бути повнометражний анімаційний фільм — для стрімінгу або кінотеатрів».

«Аватар: Вогонь і попіл» вийде в українських кінотеатрах 18 грудня. Раніше Кемерон натякнув, що фільм стане найтривалішим у серії, але без точних цифр. «Шлях води» для порівняння мав хронометраж у 3 години 12 хвилин.

«Ще один мільярд Кемерону»: вийшов перший трейлер фільму «Аватар: Вогонь і попіл»

Джерело: Empire 

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