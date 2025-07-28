«Ще один мільярд Кемерону»: вийшов перший трейлер фільму «Аватар: Вогонь і попіл»

Кадр з фільму «Аватар: Вогонь і попіл»

Серія фільмів про мешканців планети Пандора продовжується стрічкою «Аватар: Вогонь і попіл», яка, судячи з першого трейлеру, підготувала нам захопливу епопею із напруженими боями, сімейними трагедіями — та ноткою дежавю із «Шляхом води».

Нагадаємо, що за тиждень до офіційного релізу трейлер «втік» в інтернет — тепер нам пропонують поглянути на теж саме, але у гарній якості. Що погодьтесь, досить важливо для таких фільмів як кемеронівські «Аватари».

Триквел знайомить нас із двома новими племенами: Торговцями вітру та вогняним кланом Людей попелу. У трейлері видно, як Джейк Саллі (Сем Вортінгтон), Нейтірі (Зої Салдана) та їхня родина На’ві вступають у запеклі повітряні бої із новим противником. Також повертається зловісний полковник Майлз Куоріч (Стівен Ленг), який тепер носить драматичне бойове розфарбування і, схоже, уклав союз із вогняним племенем.

Уна Чаплін з «Гри престолів» постає у ролі нової лиходійки — лідерки клану Попелу на імя Варанг. В якийсь момент вона каже Кірі (Сігурні Вівер): «Твоя богиня вже не має тут влади».

Перший «Аватар», що вийшов у 2009 році, став найкасовішим фільмом усіх часів, зібравши $2,9 млрд у світовому прокаті. Його продовження «Шлях води» 2022 року посіло третє місце в цьому ж рейтингу з $2,3 млрд. Очевидно, триквел має усі шанси повторити долю попередників, і в коментарях до трейлеру вже вимагають «ще одного мільярда для Кемерона».

«Ви побачите набагато більше Пандори, ніж будь-коли раніше», — говорив Кемерон на виставці D23 Expo 2024 року. «Це божевільна пригода та свято для очей, але вона також має дуже високі емоційні ставки, більше, ніж будь-коли раніше. Ми переходимо на справді складну територію для всіх персонажів, яких ви знаєте та любите».

Раніше Джеймс Кемерон натякнув, що «Вогонь і попіл» стане найтривалішим фільмом у серії, але без точних цифр. «Шлях води» для порівняння мав хронометраж у 3 години 12 хвилин.

«Коротко кажучи, у нас було забагато чудових ідей у першому акті “Шляху води”», – пояснював Кемерон. «Фільм рухався, як швидкісний поїзд, і ми недостатньо заглиблювалися в персонажів. Тож я сказав: “Хлопці, нам потрібно розділити його”. “Вогонь і попіл” насправді буде трохи довшим за “Шлях води”».

В планах режисера зняти п’ять стрічок у серії («Аватар 4» вийде 21 грудня 2029 року, «Аватар 5» — 19 грудня 2031 року), однак він не виключав, що історія може продовжитись вже без його участі. Кемерон також націлений екранізувати книжки Чарльза Пеллегріно про Хіросіму, щойно це дозволить графік «Аватара». Якщо це таки станеться, то історія про ядерне бомбардування японського міста стане першим фільмом Кемерона не про Пандору з часів «Титаніка» 1997 року.

«Аватар: Вогонь і попіл» чекаємо в кінотеатрах 19 грудня 2025 року.

Трейлер (українською)

Трейлер (оригінал)

Джерело: Variety, THR