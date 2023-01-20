Знімання фільму «Трон 3» із Джаредом Лето у головній ролі почнуться у серпні – ЗМІ

Пройшло понад 12 років після прем’єри фільму «Трон: Спадок». І нарешті настало свято на вулиці тих, хто чекав на продовження цієї науково-фантастичної серії. Вже цього року очікується початок фільмування нової частини франшизи – «Трон-3» (або «Трон: Арес»).

За даними обізнаних джерел, знімання фільму «Трон-3» розпочнуться у серпні цього року. Головну роль зіграє Джаред Лето. Зараз ведуться переговори про постановку з Хоахімом Роннінгом («Чаклунка: Повелителька темряви», «Пірати Карибського моря 5: Мерці не розповідають казок»).

Як повідомляє Variety, Джаред Лето підписав контракт ще у 2017 році, але Disney відклала плани зі знімання третьої частини. Режисер фільму «Трон: Спадок» Джозеф Косінскі (який згодом зняв «Топ Ган: Меверік») розповів, що він підготував сценарій та розкадрування фільму, «дія якого відбувається в інтернеті з Yahoo, Google та всіма цими сайтами». Косінскі сказав, що він був близький до того, щоб зайнятися цим фільмом ще 2015 року. Але в Disney вирішили зосередитися на інших більших проєктах.

Орієнтовні терміни виходу фільму «Трон-3» («Трон: Арес») поки що не називаються.

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Джерело: Engadget