У Франції затримано 6 підозрюваних за спробу викрадення з вимогою криптовалютного викупа

Французька поліція заарештувала 6 осіб у справі про спробу викрадення судді та її матері, під час якої зловмисники вимагали викуп у криптовалюті. Зірваний злочин став черговим епізодом серії викрадень у Франції, пов’язаних із криптовалютами, які фіксуються з січня 2025 року.





У всіх випадках викрадачі погрожували фізичним каліцтвом родичам жертв. За даними AFP, арешти відбулися після 30-годинного утримання заручників, яке завершилося втечею потерпілих без сплати викупу. У п’ятницю вранці 35-річну суддю та її 67-річну матір знайшли пораненими в гаражі в регіоні Дром. Про це повідомив прокурор Ліона Тьєррі Дран. Він також зазначив, що партнер судді, який був відсутній удома під час викрадення, обіймає керівну посаду в криптовалютному стартапі. Саме йому надійшло текстове повідомлення з фотографією викраденої та вимогою сплатити викуп у криптовалюті.

Викрадення сталося вночі з минулої середи на четвер. За словами Драна, зловмисники погрожували покалічити жінок у разі зволікання з оплатою, однак суму викупу не розкрив. Суддя та її мати змогли звільнитися самостійно — вони почали шуміти всередині гаража та привернули увагу сусіда, який відчинив двері та допоміг їм утекти. Було затримано чотирьох чоловіків і одну жінку: трьох — у ніч на неділю, ще двох — у неділю вранці. Згодом прокурор підтвердив арешт неповнолітнього, якого затримали в неділю вдень.

Французькі правоохоронці останнім часом розслідують низку викрадень і справ про вимагання, пов’язаних із родинами осіб, причетних до криптовалютного бізнесу. У січні 2025 року викрадачі захопили співзасновника Ledger Девіда Балланда та його партнерку. За даними AFP, нападники відрізали Балланду палець і вимагали викуп. Його звільнили наступного дня, а партнерку згодом знайшли зв’язаною в багажнику автомобіля поблизу Парижа. На той момент компанію Ledger оцінювали більш ніж у $1 млрд.





У травні четверо чоловіків у масках викрали в Парижі батька керівника криптовалютної компанії, зареєстрованої на Мальті. Зловмисники також відрізали жертві палець і вимагали кілька мільйонів євро. Чоловіка звільнили через 58 годин під час поліцейського рейду. Серія інцидентів змусила реагувати владу. Міністр внутрішніх справ Франції заявив у травні минулого року, що проведе зустріч із представниками криптоіндустрії через зростання кількості так званих wrench attacks після гучної спроби викрадення.

У червні в Марокко було заарештовано ймовірного організатора кількох криптовалютних викрадень — через місяць після заяви міністра. За даними французького видання Le Parisien, йдеться про 24-річного громадянина Франції марокканського походження, якого затримали в Танжері за “червоним повідомленням” Інтерполу. Слідство пов’язує його з низкою справ про викрадення та вимагання, зокрема проти криптокерівників і членів їхніх родин.

