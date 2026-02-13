tradfi
Новини Крипто 13.02.2026 comment views icon

У Франції затримано 6 підозрюваних за спробу викрадення з вимогою криптовалютного викупа

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

У Франції затримано 6 підозрюваних за спробу викрадення з вимогою криптовалютного викупа
Depositphotos

Французька поліція заарештувала 6 осіб у справі про спробу викрадення судді та її матері, під час якої зловмисники вимагали викуп у криптовалюті. Зірваний злочин став черговим епізодом серії викрадень у Франції, пов’язаних із криптовалютами, які фіксуються з січня 2025 року.


У всіх випадках викрадачі погрожували фізичним каліцтвом родичам жертв. За даними AFP, арешти відбулися після 30-годинного утримання заручників, яке завершилося втечею потерпілих без сплати викупу. У п’ятницю вранці 35-річну суддю та її 67-річну матір знайшли пораненими в гаражі в регіоні Дром. Про це повідомив прокурор Ліона Тьєррі Дран. Він також зазначив, що партнер судді, який був відсутній удома під час викрадення, обіймає керівну посаду в криптовалютному стартапі. Саме йому надійшло текстове повідомлення з фотографією викраденої та вимогою сплатити викуп у криптовалюті.

Викрадення сталося вночі з минулої середи на четвер. За словами Драна, зловмисники погрожували покалічити жінок у разі зволікання з оплатою, однак суму викупу не розкрив. Суддя та її мати змогли звільнитися самостійно — вони почали шуміти всередині гаража та привернули увагу сусіда, який відчинив двері та допоміг їм утекти. Було затримано чотирьох чоловіків і одну жінку: трьох — у ніч на неділю, ще двох — у неділю вранці. Згодом прокурор підтвердив арешт неповнолітнього, якого затримали в неділю вдень.

Французькі правоохоронці останнім часом розслідують низку викрадень і справ про вимагання, пов’язаних із родинами осіб, причетних до криптовалютного бізнесу. У січні 2025 року викрадачі захопили співзасновника Ledger Девіда Балланда та його партнерку. За даними AFP, нападники відрізали Балланду палець і вимагали викуп. Його звільнили наступного дня, а партнерку згодом знайшли зв’язаною в багажнику автомобіля поблизу Парижа. На той момент компанію Ledger оцінювали більш ніж у $1 млрд.


У травні четверо чоловіків у масках викрали в Парижі батька керівника криптовалютної компанії, зареєстрованої на Мальті. Зловмисники також відрізали жертві палець і вимагали кілька мільйонів євро. Чоловіка звільнили через 58 годин під час поліцейського рейду. Серія інцидентів змусила реагувати владу. Міністр внутрішніх справ Франції заявив у травні минулого року, що проведе зустріч із представниками криптоіндустрії через зростання кількості так званих wrench attacks після гучної спроби викрадення.

У червні в Марокко було заарештовано ймовірного організатора кількох криптовалютних викрадень — через місяць після заяви міністра. За даними французького видання Le Parisien, йдеться про 24-річного громадянина Франції марокканського походження, якого затримали в Танжері за “червоним повідомленням” Інтерполу. Слідство пов’язує його з низкою справ про викрадення та вимагання, зокрема проти криптокерівників і членів їхніх родин.

ТОП 6 найкурйозніших злочинів у блокчейні: від французьких багетів до шіткоїнів ФБР

Спецпроєкти
ITForce як digital-агенція: чому міжнародні сертифікації мають значення для бізнесу
Bitget представляє програму WE STAY. Як вона захищає VIP-клієнтів під час стресів на ринку

Джерело: The Block

Популярні новини

arrow left
arrow right
Біткоїн впав нижче $76 000: за добу ліквідовано позицій на $2,6 млрд, ринки прогнозів кажуть про ціну в $59 000
У користувачів Trust Wallet викрали близько $7 млн через помилку у розширенні браузера
За криптовалюти від Lyzi на базі Tezos тепер можна купити Porsche та Lamborghini, а також зробити пожертву лікарям
Криптобіржа Bybit запускає IBAN-рахунки і фактично стає необанком
Тривають змагання з криптовалютного трейдингу Human vs AI: “живі” трейдери перемагають штучний інтелект
Майнінг біткоїна у США "замерз": через різке похолодання зупинено 1,3 млн майнінг-установок
Binance завершує рік з рекордними $7 трлн спотових і $25 трлн ф’ючерсних обсягів та платить $5 млн за розкриття шахраїв
Заарештовано та екстрадовано засновника Prince Group: масштаб шахрайств сягає $75 млрд у криптовалютах
Геніально чи rug pull? Караоке-реклама криптобіржі Coinbase з Backstreet Boys стала найгучнішим криптоспотом Супербоула
Металеве ралі триває: срібло обігнало біткоїн, а золото — ефіріум
Стейблкоїни, токенізація, фінансові інститути: Ripple назвала “три кити” криптоіндустрії у 2026 році
У лютому Дональд Трамп випустить ще одну криптовалюту — для акціонерів власної компанії
“Безкоштовний біткоїн”: глюк на біржі Paradex спричинив масові ліквідації та вимушений відкат – рідкісне для блокчейну явище
Прогноз від BlackRock на 2026 рік: розвиток інституційного біткоїну та інфраструктури ШІ
У 2025 році задокументовано понад 60 масштабних насильницьких крадіжок криптовалют: жертвою може стати не лише мільйонер
У соцмережах почали “поховання” Solana з падінням до $5: гучний судовий процес став приводом для паніки
Нова тактика криптозлочинців: підлітків завербували через Signal, щоб викрасти $66 млн у криптовалюті
Майнінг — все: собівартість видобутку біткоїна перетнулася з ринковою ціною
Дональд Трамп хоче помилувати засновника Samourai Wallet на тлі зниження впливу SEC на криптовалюти та зростання біткоїн-резервів сімейної компанії
У професійного інвестора, який допомагав постраждалим від криптошахраїв, вкрали понад 100 000 юанів у криптовалюті на фішинговому сайті
Подарунки під ялинку: у останні дні 2025 року Tether та Circle випустили стейблкоїнів на $1 млрд кожна
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати