Зонд NASA DART через кілька годин протаранить астероїд Діморфос — це перша спроба людства відхилити астрономічний об’єкт у такий спосіб

Місія NASA DART вартістю $324,5 млн, яка стартувала торік, наближається до своєї драматичної кульмінації — очікується, що в ніч проти 27 вересня один з автоматичних зондів на швидкості 6 258,56 м/с планово зіткнеться астероїдом-супутником Діморфосом. Це перша спроба людства відхилити астрономічний об’єкт таким способом (удар керованим космічним апаратом). Трансляція NASA, звісно, планується та є нюанс — відео в реальному часу не покажуть зі зрозумілих причин.

За планом, зіткнення має відбутися 27 вересня о 2:14 за київським часом, а трансляція NASA, присвячена висвітленню цієї важливої події, почнеться о 00:30 ночі. Як вже зазначалося вище, момент зіткнення зонда з астероїдом на відео не покажуть (технології поки не дозволяють робити стріми з космосу), проте, ймовірно, фото та можливо навіть відео з’явиться згодом як це було з висадкою Perseverance на Марс. За оновленнями також можна стежити в соцмережах — в офіційних аккаунтах NASA LSP та ESA Operations в Twitter — 1 та 2.

DART (Double Asteroid Redirection Test — випробування перенаправлення подвійного астероїда) — місія NASA, яка полягає у демонстрації кінетичних ефектів від спланованого зіткнення зонду-ударника з астероїдом для розробки стратегії захисту Землі від потенційно небезпечних астероїдів. Запуск зонда було здійснено ракетою-носієм Falcon 9 Block 5 компанії SpaceX 24 листопада 2021 року й ось зараз він дістався до своєї цілі — 160-метрового астероїда Діморфоса, що входить у подвійну систему «65803 Дідімос». Сам Діморфос не становить загрози планеті, проте є зручною ціллю для перевірки концепції.

24 вересня зонди DART та LICIACube (італійський кубсат відокремився ще 11 вересня, він спостерігатиме за кульмінацією місії зі сторони та передаватиме знімки на Землю) перевірили свої камери, зробивши кілька знімків Землі, системи Юпітера та скупчення Плеяди, а 25 вересня зонд DART успішно здійснив фінальний маневр з корекції траєкторії та перейшов в автономний режим роботи — спеціально для місії було розроблено нову систему автономної оптичної навігації в реальному часі SMART Nav (Small-body Maneuvering Autonomous Real Time Navigation), яка візьме на себе керування апаратом в останні чотири години перед зіткненням.

After DART's final maneuver today, the navigation team will know the position of the target asteroid within 2 km. From there, DART will be on its own to autonomously guide itself to collision. #DARTMission will make impact Mon, Sep. 26, 2022 at 7:14pm EDT. pic.twitter.com/t4PDU3GGIq

Очікується, що зіткнення 550-кілограмового апарату змінить швидкість Діморфоса лише на незначну частину відсотка, що своєю чергою дозволить змінити орбітальний період астероїда на кілька хвилин та означатиме успіх експерименту. За зіткненням та його наслідками спостерігатимуть наземні та космічні телескопи, зокрема «Габбл» та «Джеймс Вебб».

Tonight, @NASA intentionally crashes their #DART spacecraft into a 160m asteroid, to nudge its orbit in a world-first test of #AsteroidDeflection🛰️↩️🪨

And yes, the live feed will be streaming down to watch on #NASATV & #ESAWebTV from midnight CEST!🔴📹👉https://t.co/3gn2kMXoXb pic.twitter.com/mjptlJBIla

— ESA Operations (@esaoperations) September 26, 2022