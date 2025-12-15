"Зоотрополіс 2" заробив $1 млрд за 17 днів прокату

"Зоотрополіс 2" / Disney

“Зоотрополіс” 2 за 17 днів прокату перетнув позначку в $1 млрд, ставши другим голлівудським релізом 2025 року з таким результатом після “Ліло і Стіч” ($1,03 млрд).

На момент наближення до мільярда збори становили $986,1 млн, з яких $232,7 млн у внутрішньому прокаті та $753,4 млн за межами США. Це найшвидший шлях до $1 млрд серед анімаційних релізів Американської асоціації кінокомпаній (MPA) і фільмів з рейтингом PG, звітує The Walt Disney Company. При цьому американський ринок не став запорукою для касового успіху стрічки. У США мультик посідає дев’яте місце серед голлівудських релізів за підсумками року.

А от справжнім “грошовим” двигуном став Китай: майже $500 млн і статус другого найкасовішого релізу MPA в історії країни після “Месників: Завершення”. Там стрічка стала найбільшим анімаційним дебютом і лише за п’ять днів досягла найбільших касових зборів, але це стосується лише категорії нелокальних фільмів. Disney тепер володіє трьома з п’яти найкасовіших фільмів MPA, коли-небудь випущених на китайському ринку.

Окремо варто згадати старт прокату. “Зоотрополіс 2” вийшов у світовий прокат 26 листопада і за перші п’ять днів зібрав $559,5 млн, встановивши одразу кілька рекордів. Сиквел від Disney — це найбільший світовий анімаційний дебют усіх часів, найгучніший старт 2025 року та рекордний запуск серед усіх анімаційних фільмів Disney. Крім того, реліз став міжнародним хітом №1 року серед проєктів MPA.

Загалом з 2013 року студія випустила п’ять мультфільмів, які подолали межу в $1 млрд: “Крижане серце”, “Крижане серце 2”, “Ваяна 2”, “Зоотрополіс” і “Зоотрополіс 2”. Саме тому кожен з цих проєктів отримав “зелене світло” на продовження. “Ліло і Стіч” не потрапили до списку, оскільки це live‑action рімейк.

Зазначимо, що продовження історії про кролика-копа та лиса-шахрая має рейтинг 96% на Rotten Tomatoes. Перша частина вийшла в 2016 році та отримала “Оскар”, зібравши $1,02 млрд у світовому прокаті. Другий фільм, зрежисований Джаредом Бушем і Байроном Говардом, продовжує історію головних героїв, які знову об’єднуються для пошуку таємничої рептилії.

Джерело: World of Reel