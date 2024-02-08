Продовження «Ваяни», «Зоотрополіса» та «Крижаного серця» — Disney оприлюднив перелік та дати майбутніх релізів

Першою челендж з виходу сиквелів анімаційних творінь студії розпочне «Ваяна 2» із дебютом у кінотеатрах у листопаді 2024-го року.

Зазначається, що продовження «Ваяни» (Moana в оригіналі) попередньо планували розробити як серіал, але зрештою зосередились на повнометражному анімаційному фільмі.

«Отримавши несподіваний дзвінок від своїх предків, Ваяна мусить вирушити в далекі моря Океанії та в небезпечні води, щоб поринути у неймовірну пригоду».

Режисер «Ваяни 2» — Дейв Деррік-молодший, а музику написали Ебігейл Барлоу та Емілі Бер, а також Опетаї Фоаі та Марк Манчіна, які працювали над першим фільмом.

Перший мультфільм заробив для Disney понад $680 млн у прокаті, і торік отримав додаткову увагу з понад 1 млрд годин трансляцій на стримінговому сервісі студії.

Тим часом інший довгоочікуваний анімаційний сиквел — «Зоотрополіс 2» — дебютує у листопаді 2025 року. Оригінал заробив у 2016-му понад $1 млрд у світовому прокаті й отримав «Оскар» як найкращий анімаційний фільм.

«Крижане серце 3» та «Історію іграшок 5» очікуємо вже у 2026 році.

Upcoming Disney & Pixar sequels: 2024 – ‘Inside Out 2’, ‘Moana 2’

2025 – ‘Zootopia 2’

2026 – ‘Frozen 3’, ‘Toy Story 5’. pic.twitter.com/Ye7zVP51ia — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 7, 2024

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Оригінальне «Крижане серце» та його продовження 2019 року стали великими хітами для Disney — за даними Variety, «‎Крижане серце 2» залишається найбільшим анімаційним релізом усіх часів із $1,45 мільярда касових зборів (оригінал зібрав не набагато менше — $1,33 млрд).

Тим часом перезапуску фільму «Чужий» 20th Century від Феде Альвареса тепер відомий під назвою «Alien: Romulus». Згідно з описом, «молоді люди з далекого світу зіткнуться з найжахливішою формою життя у Всесвіті». Реліз все ще запланований на 16 серпня 2024 року, а головні ролі у Кейлі Спейні, Ізабели Мерсед, Ейлін Ву, Спайка Фірна, Девіда Йонссона й Арчі Рено. Нова повнометражна історія не пов’язана з серіалом FX.

Серед іншого керівник Disney Боб Айгер підтвердив розробку фільму «Мандалорець і Ґроґу» від Джона Фавро, який започаткує нову хвилю фільмів всесвіту «Зоряних війн». Реліз, ймовірно, відбудеться у 2026 році, а знімання стартують цьогоріч.

Попередньо були анонсовані ще щонайменше три фільми з всесвіту «Зоряних війн» — це робота Шармін Обейд-Чиной з Дейзі Рідлі в головній ролі; стрічка Джеймса Менґолда, присвячена «першому джедаю»; а також робота режисера анімації Дейва Філоні, яка зосередиться на Новій республіці та буде пов’язана з серіалами «Асока», «Мандалорець» та «Книга Боби Фета».

Контекст

Disney у 2023 році зіткнувся з чорною «‎касовою» смугою, не отримавши жодного «фільма-мільярдера» й одразу два провальні дебюти за місяць: анімаційний фільм «‎Бажання» заробив невтішні $49 млн (фільм обійшовся Disney у $200 млн), а супергероїка «Марвели» досягла звання фільму кіновсесвіту Marvel із найнижчими касовими зборами в історії.

Disney не має жодного свого фільму у трійці лідерів 2023 року, де головні місця належать Warner Bros. з «Барбі» ($1,4 млрд) і Universal з «Супер Маріо» ($1,3 млрд) і «Оппенгеймером» ($950 млн). Для порівняння: у 2019 році аж 7 релізів студії, включаючи «‎Месники: Завершення» та «‎Король Лев», заробили понад $1 мільярд у всьому світі. Тож, судячи з планів на майбутнє, студія вирішила зосередитися на своїй колекції фінансово успішних анімаційних проєктів, аби хоча б повернути попередні касові показники.