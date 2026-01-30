За 2025 рік родина Трампів заробила на криптовалютах майже $1,5 млрд

Depositphotos

Сім’я Дональда Трампа заробила близько $1,4 млрд на криптовалютних проєктах за минулий рік: це становить п’яту частину їхніх статків. Загальний капітал родини оцінюється у $6,8 млрд, при цьому цифрові активи стали основним драйвером зростання їхніх доходів.





Під час другого президентського терміну Трампа сімейний портфель значно змінився: крім нерухомості та ліцензійних угод, у ньому з’явилися криптоплатформа World Liberty Financial, мемкоїн на ім’я президента та майнінговий бізнес American Bitcoin Corp., створений спільно з Hut 8. Bloomberg оцінює, що ці три напрямки забезпечили родині прибуток приблизно у $1,4 млрд. Зокрема продаж токенів World Liberty приніс близько $390 млн, а угода з Alt5 Sigma у серпні додала ще понад $500 млн. Сім’я досі володіє токенами засновників на суму близько $3,8 млрд, які наразі заблоковані.

World Liberty також запустила стейблкоїн USD1, обіг якого перевищує $3 млрд. Бізнес оцінюють у понад $300 млн за ринковою вартістю компанії Circle Internet Group Inc., яка випускає цей токен. Мемкоїн Трампа, запущений перед другою інавгурацією, приносить родині близько $280 млн навіть після зниження вартості токена та застосування ліквіднісної знижки.

American Bitcoin Corp. почала роботу через два місяці після інавгурації. Усе обладнання надано Hut 8 в обмін на більшість акцій нового підприємства. Ерік Трамп володіє приблизно 7,4% компанії, а Дональд Трамп-молодший має меншу частку. Незважаючи на падіння акцій на 82% від вересневого піку, частка Еріка оцінюється у $114 млн.

Критики зазначають, що бізнеси сім’ї можуть створювати потенційний конфлікт інтересів, оскільки покупці токенів не зобов’язані розкривати свою особу. Однак частина інвесторів відкрито інвестує: Джастін Сан витратив близько $75 млн на токени World Liberty. Інші події включають помилування Чанпенга Чжао з Binance, яка допомагала запускати стейблкоїн USD1, а державний інвестор MGX використав платформу для купівлі частки бізнесу на $2 млрд.





Загальна оцінка багатства сім’ї лишається на рівні $6,8 млрд, незважаючи на прибутки від криптовалют, через падіння вартості соціальної мережі Trump Media & Technology Group на 66% за останні 12 місяців. За словами Каролайн Лівітт, прес-секретарки Білого дому, адміністрація виконує обіцянку президента зробити США “криптокапіталом світу”, сприяючи інноваціям та економічним можливостям для громадян.

Таким чином криптовалюти стали основним джерелом зростання доходів Трампів у другому терміні, формуючи майбутню стратегію родини, поряд із традиційними активами в нерухомості та венчурних інвестиціях, включно з фондом 1789 Capital, який залучив близько $2 млрд і вклав понад $800 млн у стартапи.

Джерело: Bloomberg