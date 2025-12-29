На Різдвяні свята біткоїн падав майже до $24 тис. у зв’язці з криптовалютою родини Трампа

Depositphotos

Біткоїн на Binance минулого раптово впав до $24 111 у парі BTC/USD1, після чого швидко відновився вище $87 тис. Різкий рух торкнувся лише пари зі стейблкоїном USD1 і не вплинув на інші основні пари BTC.

За даними біржі, падіння тривало всього кілька секунд. USD1 — стейблкоїн, випущений компанією World Liberty Financial за підтримки родини Трампа. Пара BTC/USD1 пізніше нормалізувалася, а ціна біткоїна повернулася до рівня поточних ринкових котирувань. На момент написання ні Binance, ні World Liberty Financial, емітент USD1, не прокоментували інцидент.

Падіння BTC/USD1 було частково спровоковане подією на Binance, пов’язаною з депозитом USD1 із річною прибутковістю 20%; ліміт програми Binance Earn складав $50 тис. Багато користувачів обмінювали USD1 на USDT, після чого стейблкоін виріс на 0,39%. Деякі трейдери скористалися цим і пішли у “VIP lending” на Binance, позичаючи USD1 для подальшого продажу на споті тим, хто прагнув отримати прибуток.

За словами користувача під псевдонімом punk2898, саме механіка дій трейдерів призвела до різкого падіння. Один із учасників ринку вирішив скористатися моментом і продав USD1 напряму через BTC/USD1, обравши “market sell”. Через неглибоку книгу ордерів і обмежену ліквідність це спричинило стрімке падіння біткоїна до $24 111. Ціна миттєво відновилася завдяки арбітражникам, які швидко викупили дешеві монети.

Аналітики підкреслюють, що подібні короткі коливання не є ознакою обвалу ринку, а лише свідченням технічної структури торгівлі та обмеженої ліквідності. USD1 і подібні нові стейблкоїни, поки що формуючи ринок, можуть викликати подібні різкі зміни ціни, які швидко компенсуються. Раптові коливання ціни, або так звані “викиди”, зазвичай виникають через низьку ліквідність у парі або можливі проблеми відображення ціни.

За словами учасників ринку, ефект може посилюватися у тихі години, коли менше активних трейдерів, здатних поглинути потік ордерів і відновити паритет ціни. Такі “викиди” трейдери зазвичай сприймають як мікроструктурну подію, а не сигнал щодо базового напрямку біткоїна, проте вони наголошують на ризиках використання пар із малою ліквідністю для виконання ордерів, особливо нових стейблкоїнів.

Цей інцидент показує, що навіть у ведмежому ринку можуть траплятися раптові, короткочасні сплески цін, які виглядають драматично на графіках, але фактично не змінюють загального напрямку ринку. Він також підкреслює необхідність обережності при торгівлі парами з низькою ліквідністю та новими стейблкоїнами, де одна велика операція може створити істотний “викид” ціни.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: CoinDesk