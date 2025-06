Зустрічайте 007 First Light — нову гру про Джеймса Бонда від творців Hitman. Повноцінний анонс відбудеться 7 червня

IO Interactive цього тижня вперше презентує гру про Джеймса Бонда під назвою 007 First Light. Презентація очікується 7 червня на Summer Game Fest 2025.

Вперше проєкт про Бонда показали у 2020 році, який отримав назву Project 007. Майже п’ять років про нього не було подробиць, скриншотів або геймплейних деталей. Але IO Interactive зробила крок вперед — на офіційній сторінці гри в X (Twitter) студія поширила картинку із First Light 007 і фразою про анонс гри цього тижня.

Очікується, що після цього першого публічного кроку, розробники покажуть гру, в якій розповідатиметься про історію становлення молодого агента 007. Ідея проєкту раніше озвучувалася керівником IO Interactive Хаканом Абраком в інтерв’ю з IGN.

У 2024 році Amazon MGM придбала гру, тому 007 First Light стане першим «канонічним» Бондом для ігрового світу. Чого саме очікувати від проєкту невідомо, але на зображенні показали нерухомий силует Джеймса Бонда під променем світла. Ймовірно, він тримає пістолет Walther PPK, а класичний смокінг замінив сучасним бомбером.

#EarnTheNumber in 007 First Light, a new game by @iointeractive. Mission brief is headed your way soon. Stay tuned for more information.#007FirstLight pic.twitter.com/Zk46IqHQfb

— 007 First Light (@007GameIOI) June 2, 2025