Звільнений керівник маркетингу Xiaomi змінив Redmi на iPhone 17, бо той "кращий у відстеженні сну”

Колишній керівник маркетингового відділу Xiaomi Ван Тен після звільнення у вересні минулого року замінив REDMI K90 Pro Max на iPhone 17.





За його словами, “яблучний” гаджет краще працює із застосунками для сну Whoop, Oura и Eightsleep. Ван Тен також опублікував дані про тривалість власного сну за останні пів року, яка складає 8 год 52 хв, які він проводить у ліжку та 7 год 37 хв безпосереднього сну. Він заявив про покращення якості сну, а його пост викликав активне обговорення.

Однак результати активності колишнього топмаркетолога Xiaomi у соцмережах продемонстрували, що він все ще використовував REDMI K90 Pro Max під час публікацій. Протягом 6 місяців після звільнення з компанії Ван Тен використовував смартфони Xiaomi та Redmi.

У своєму пості на Weibo колишній працівник Xiaomi також зазначив, що сон це складна річ, яка потребує покращення когнітивних функцій, зміни навколишнього середовища та позбавлення шкідливих звичок. Тепер Ван Тен розвиває власний бізнес в індустрії покращення сну. Чоловік заснував компанію Today’s Wellness Technology й вже зібрав мільйони доларів у рамках початкового раунду фінансування. Більшість його команди складається з колишніх керівників Xiaomi, Huawei та інших китайських компаній.





Ми вже писали, що дизайн майбутніх Xiaomi 18 нагадуватиме попередні моделі iPhone. Між тим серія смартфонів Xiaomi 17, яка вийшла у Китаї ще минулого року, може нарешті з’явитися на європейському ринку вже 28 лютого.

Водночас результати тесту часу автономної роботи 35 смартфонів продемонстрували, що лінійка Apple iPhone 17 виявилась найкращою. Цікаво, що iPhone 17 Pro Max став найпопулярнішим смартфоном на вторинному ринку серед топ-20 моделей — його частка сягає 11,5% лише за кілька місяців після релізу.

